Голевая «засуха» «Мадрида» в первых таймах

«Мы проявляем слабость в первых таймах, но мы исправим это», – признал Карло Анчелотти после победы в 25 туре Ла Лиги над «Алавесом». У «Мадрида» действительно есть проблемы в первых таймах, все три гола в ворота «Алавеса» были забиты после перерыва, а в первые 45 минут игра команды была очень вялой.«Реал Мадрид» пытался справиться с дефицитом голов в матче с «Райо», бодро начав и не уступая в интенсивности сопернику. Но, тем не менее, и в этом матче первый тайм остался нерезультативным. «Мадрид» не забивает в первой половине матчей с финала Суперкубка Испании против «Атлетика» (16 января), когда Лука Модрич поразил ворота соперника на 38-й минуте встречи.С тех пор было сыграно восемь матчей, в том числе и с «Райо», а «Мадрид» в первые 45 минут оставался без голов: «Эльче» в Кубке и Лиге (где голы были забиты на последних минутах и в овертайме), «Атлетик» в Кубке Короля (прогрыш 0-1), «Гранада» (единственный гол Асенсио на 74-й минуте), «Вильярреала» (0-0), «ПСЖ» (поражение 0-1). Неудачная серия продолжается и в последних двух матчах Ла Лиги, хотя команде удалось одержать две победы, но против «Райо» единственного гола Карима Бензема пришлось ждать до 83-й минуты матча.

«Я могу ошибаться, но сегодня не вижу негатива, я очень счастлив», – сказал Анчелотти после триумфа в Вальекас. В этот раз не было упреков за то, что после игры с «Алавесом» был слышен свист на «Беранбеу». Игра с «Райо» проходила на выезде, поэтому критике болельщиков футболисты не подверглись.Отсутствие голов в первом тайме вынуждает «Мадрид» прилагать дополнительные усилия во втором, но есть и хорошие новости. «Реал Мадрид» завершает матчи энергично, с достаточной физической силой, чтобы играть на победу на последних минутах, что хорошо говорит о хорошей форме команды на данном этапе сезона, когда вылет из Кубка дал передышку в плотном календаре. Отсутствие остроты в первой половине матчей вынуждает «сливочных» наращивать темп и интенсивность во второй половине, и хотя иногда получается не все, как в Париже, команда показывает, что и в ногах, и в легких у нее достаточно сил, чтобы бороться до конца.

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