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Статистика показывает, что «Реал Мадрид» не будет скучать по Каземиро в матче с «ПСЖ»

Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Реал Мадрид Реал Мадрид
Каземиро Каземиро
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Каземиро был не в лучшей форме, когда «Реал Мадрид» обыграл «Райо Вальекано» со счетом 1:0 в минувшую субботу.

Статистика показывает, что только в первом тайме он терял мяч 12 раз, а к тому времени, когда его заменили на 61-й минуте, он потерял мяч 14 раз.

Бразильца за свое время игры на поле ему не удалось сделать блокировку или перехват.

Ситуация улучшилась, когда Карло Анчелотти заменил Каземиро на Феде Вальверде, а «Реал Мадрид» забил поздний гол и выиграл.

Каземиро не будет доступен в матче против «ПСЖ». Возможно, его не будет не хватать, если Вальверде и Кроос покажут тот уровень игры, который демонстрировали против «Райо».

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