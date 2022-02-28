Статистика показывает, что «Реал Мадрид» не будет скучать по Каземиро в матче с «ПСЖ»

Каземиро был не в лучшей форме, когда «Реал Мадрид» обыграл «Райо Вальекано» со счетом 1:0 в минувшую субботу.

Статистика показывает, что только в первом тайме он терял мяч 12 раз, а к тому времени, когда его заменили на 61-й минуте, он потерял мяч 14 раз.

Бразильца за свое время игры на поле ему не удалось сделать блокировку или перехват.

Ситуация улучшилась, когда Карло Анчелотти заменил Каземиро на Феде Вальверде, а «Реал Мадрид» забил поздний гол и выиграл.

Каземиро не будет доступен в матче против «ПСЖ». Возможно, его не будет не хватать, если Вальверде и Кроос покажут тот уровень игры, который демонстрировали против «Райо».