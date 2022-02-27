«Реал Мадрид» будет бороться за Кунде еще с тремя клубами

По сообщениям Sky Sports, «Реал Мадрид», «Барселона» и «Челси» ведут переговоры с представителями Жюля Кунде. У всех сторон есть шанс подписать защитника летом.

Согласно предыдущим сообщениям, Кунде отчаянно хочет покинуть «Севилью». Андалузцы указывают на его пункт отступных в размере 80 миллионов евро любой заинтересованной стороне.

Между тем, Кунде остается ключевым игроком «Севильи». В этом сезоне он сыграл 30 матчей, забил гол и сделал результативную передачу. Он может играть как на позиции центрального защитника, так и на позиции правого защитника.

Говорят, что двумя приоритетами «Мадрида» на следующее лето являются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Впрочем, «сливочные» могут и усилить оборону.