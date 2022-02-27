«Реал Мадрид» предоставил обновленную информацию о реконструкции «Бернабеу»

В пятницу «Реал Мадрид» опубликовал обновленную информацию о проекте реконструкции «Бернабеу» через издание Marca и официальную страницу клуба в Твиттере.

Почти пятиминутные кадры строительства подробно рассказывают о тех аспектах проекта, которые близятся к завершению или уже завершены. В нем также представлены концептуальные изображения конечного результата проекта.

На видео показано завершение строительства центральной балки, которая будет включать десять 78-фунтовых пирамидальных балок, соединяющих верхнюю часть стадиона. Также завершается тепло- и звукоизоляция крыши, которая придаст «Бернабеу» футуристический вид, когда будут добавлены алюминиевые панели.

Со стороны Падре Дамиан продвигается строительство лестниц, которое близится к завершению, а также ведутся работы над металлической конструкцией. Ранее клуб уже построил новые башни со стороны Кастельяна.

«Реал Мадрид» также предоставил СМИ информацию об оранжерее под стадионом, в которой будет храниться выдвижное поле.

Первоначально проект реконструкции был запланирован на конец этого года. Пока неизвестно, будут ли соблюдены эти сроки, но масштабный проект, похоже, значительно продвигается с каждым предоставляемым «Мадридом» отчетом.

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