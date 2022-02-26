Тибо Куртуа: «Тренер вратарей Льопис всегда готовит мне подборку последних 5-6 пенальти игрока»

Голкипер «Мадрида» дал интервью телевизионному каналу клуба, в котором говорил о состоянии команды и своей отличной форме.

О лидерстве

«В каких-то матчах было важно сохранить ворота «сухими», чтобы выиграть, в каких-то матчах для победы было важно забить больше голов. Работа команды очень цельная, как в обороне, так и в атаке. Это нам и помогает побеждать и быть наверху турнирной таблицы. Мы хотим продолжать в том же духе».

О лучшем голкипере мира

«Разумеется, мне очень приятно, когда обо мне так говорят. Я стараюсь делать свою работу наилучшим образом, чтобы помогать команде побеждать. Регалии – это прекрасно, но я продолжаю работать. Важнее всего для меня похвала мадридистов, тренера и товарищей по команде».

О пике формы

«Да, возможно. Последние два-три года я играю очень хорошо, помогаю команде. Думаю, что прошлый сезон стал одним из наиболее удачных в моей карьере, хотя мы и не завоевали ни одного трофея. Так что в итоге успех немного забылся. В этом сезоне мы на вершине турнирной таблицы, делаем все хорошо, поэтому и внимания больше. Я очень счастлив в «Мадриде», а когда ты счастлив, то можешь еще больше помочь команде».

О жизни в Испании

«С тех пор, как я приехал сюда почти 11 лет назад, я всегда уважал культуру страны и старался быстро выучить язык. Я чувствую себя испанцем, я очень счастлив жить здесь, я много раз говорил об этом. Мадрид – мой дом, я останусь здесь навсегда».

Об ожиданиях Анчелотти

«Он ждет от меня сэйвов (смеется). Для вратаря также важно грамотно вводить мяч в игру, мы стараемся использовать это, чтобы добиться разницы в счете. Мне есть над чем работать в этой области, чтобы помогать команде. И конечно, когда команде нелегко, то тренер ждет, что вратарь будет защищать ворота».

О пенальти

«Мне всегда показывают видео, где соперник выполняет штрафные, забивает голы и исполняет пенальти, 7-8 разных футболистов. Тренер голкиперов Льопис готовит подборку последних 5-6 пенальти. Перед матчем я смотрю, кто играет, потому что иногда от этого зависит и кто будет бить. Мы обсуждаем наши ожидания того, кто именно будет исполнителем, и зачастую мы угадываем. Но, конечно, важна удача, чтобы парировать пенальти. Последнее время она у меня есть, вместе с работой, которую мы проделываем. Я очень рад помогать команде».

О физических данных

«Многое зависит от генетики. Я должен поблагодарить своих родителей. Они играли в волейбол, это спорт, в котором высокие люди должны очень быстро падать на пол. С детства мы играли в саду или на пляже. Думаю, что это тоже мне очень помогло в карьере вратаря. Когда ты ростом 2 метра умение быстро падать на газон помогает парировать множество ударов».

О тренировках в Вальдебебас

«Мы приходим за час до тренировки, я обычно немного разминаюсь, потом тренируюсь, это может быть работа с физиотерапевтом или тренером в зале, чтобы улучшить что-то. Например, чтобы поработать над балансом или увеличить скорость реакции».

О развитии

«В 16 лет ты не можешь так хорошо играть, так уверенно держаться, у тебя нет ни рефлексов, ни опыта. Нужно много над чем работать. Лучшие годы вратаря выпадают на 28-30 с небольшим лет. Приятно смотреть на мой путь с 16 лет и до сегодняшнего дня. Разумеется, я не мог предположить, что буду играть за «Реал Мадрид». У меня был флаг «Бернабеу» в моей комнате, футболка Касильяса, я даже мечтать не мог, что займу это место. Это воплощение мечты».

О работах на «Бернабеу»

«Здорово еженедельно наблюдать за работой на стадионе. В последнем матче против «Алавеса» я заметил, что крыша существенно изменилась, кресла больше закрыты. Второго такого стадиона, как «Бернабеу» не будет. Я очень хочу увидеть окончательный результат работы. Кроме того, стадион сможет вмещать больше болельщиков, сейчас не хватает поддержки за воротами. Когда трибуны очень воодушевляют команду и немного пугают соперника. Мы хотим вернуться на заполненный стадион».

О воплощении мечты

«Играть за «Реал Мадрид» – это мечта, я продолжаю воплощать ее каждый день. Надеюсь, что продолжу играть в клубе на высоком уровне еще много лет. Нет ничего лучше, чем жить в «Мадриде» – это невероятный город, как я и говорил ранее, я готов жить здесь всегда».

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