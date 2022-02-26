«Реал» заново открывает для себя матчи в понедельник

Матч между «Мальоркой» и «Мадридом» в рамках 28-го тура Ла Лиги пройдет по непривычному для Королевского клуба расписанию. Последний матч команды Анчелотти перед Класико, запланированным на 20 марта, состоится в понедельник, 14 марта, в 23:00 по московскому времени. Таким образом «сливочные» получат на один день отдыха больше после ответной встречи с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги Чемпионов, которая пройдет 9 марта на «Бернабеу».

«Мадрид» впервые в этом сезоне сыграет в понедельник в матче с «Мальоркой», почти год назад также в понедельник подопечные Зидана сыграли в ничью с «Реал Сосьедад» на «Альфредо Ди Стефано».

В 24-й раз и в четвертом сезоне подряд «Реал Мадрид» будет играть в понедельник. Кроме вышеупомянутого матча, в апреле 2019 года «сливочные» играли на «Бутарке» с «Леганесом», а в 2020 году после карантина отправились в Гранаду в рамках предпоследнего тура чемпионата Испании, который они выиграли через три дня во встрече с «Вильярреалом».

Первые матчи в понедельник прошли на Пасху в 1964 и 1972 годах, когда «Барселона» воспользовалась праздниками, чтобы запланировать два Класико в Ла Лиге. После этого «Мадрид» не играл по понедельникам вплоть до середины 90-х, а в 1997 «Мальорка» также в понедельник принимала Королевский клуб. Несколько матчей Суперкубка Европы, один из матчей Клубного Чемпионата мира в Бразилии в 2000 году, Класико в ноябре 2010 на следующий день после выборов в Каталонии, а также матч с «Райо» после инцидента с поджогом «Вальекаса» и переносом игры в сезоне 2012/13, после этого матчи стали ставить на понедельник и в этом уже нет ничего удивительного.

После пропущенных пяти мячей на «Камп Ноу» «сливочные» не знают поражений: на их счету шесть побед и две ничьи за последние 8 матчей в понедельник.

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