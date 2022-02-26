Мбаппе, Холанд, Винисиус... А что насчет Бензема?

«Мадрид» осознает необходимость усиления своей линии нападения. Такие игроки, как Бэйл и Азар, уже исключены из уравнения. На следующий сезон есть два верных варианта: Бензема и Винисиус, а также Мбаппе, если соглашение с ним будет достигнуто по окончании противостояния между «ПСЖ» и «Мадридом» в плей-офф Лиги Чемпионов. В таком случае Королевский клуб получит трезубец, о котором мечтают все мадридисты.

Однако имя Холанда по-прежнему на слуху, и, как обычно, болельщики «Мадрида» с любопытством следят за развитием событий. Приход норвежца, несомненно, создаст проблему, которую будет трудно решить. Сможет ли великолепная четверка играть вместе? Априори очень сложно вписать в схему Винисиуса, Мбаппе, Холанда и Бензема.

В последние годы Бензема заслужил право быть «девяткой» «Мадрида», и, если кто-то и может поставить под сомнение его лидерство в качестве центрального нападающего команды, так это Холанд. В «Мадриде» Карим уже сыгрался с Вини, а в сборной Франции – с Мбаппе, но игрок дортмундской «Боруссии» явно занимает место Бензема, независимо от того, насколько последнему нравится действовать на позиции медиапунты.

Бутрагеньо рассказал в эфире программы Cope, что он научился у Сантильяны, которого Ди Стефано отправил на скамейку запасных, чтобы поставить в стартовый состав Эмилио, принимать поражение, когда Вальдано решил сделать ставку на Рауля. Не преуменьшая значения клубного и товарищеского духа Сантильяны с Эль Буйтре и последнего с Раулем, следует задать вопрос: действительно ли Бензема готов к тому, что кто-то займет его место в следующем сезоне? Футбол изменился, и 34 года Карима – это не то же самое, что 34 года Бутрагеньо или Сантильяны. Они оба были на закате своей карьеры, когда потеряли свое место в составе, в то время как Бензема с возрастом сумел раскрыть в себе лучшие качества. Как справедливо сказал Анчелотти, Карим – как хорошее вино. Так стоит ли оставлять его в погребе и вместо этого брать норвежский коньяк?

Вскоре мы увидим, действительно ли «Мадрид» готов и в состоянии привезти Холанда и Мбаппе, или же реальность на сегодняшний день такова, что «сливочные» будут следить за норвежцем, пока достигнут своей главной цели, которой является не кто иной, как французский игрок, все еще находящийся под давлением по поводу продления своего контракта и до сих пор не давший «Мадриду» положительного ответа. Не сомневайтесь, что мадридизм уже рассчитывает, по крайней мере, на одного из них. И на данный момент лучше брать первого, кто сделает шаг навстречу.

Пабло Поло, издание Marca