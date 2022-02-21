«Реал» не планирует обновление состава перед следующим сезоном

Королевский клуб не планирует кардинальных изменений в своем составе этим летом, а все свои усилия направит на усиление атаки команды: Килиан Мбаппе был звездой прошлым летом и снова станет ключевым игроком в следующем трансферном окне.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанд также находится в планах «сливочных», но, если Королевскому клубу не удастся заполучить этих двух игроков, то в «Мадриде» будут готовы рассмотреть другие варианты, например, подписать вингера или полузащитника в зависимости от возможных продаж.

После болезненного поражения 0-1 от «ПСЖ» в прошлый вторник игроки и тренеры оказались под прицелом критики, и появились слухи о потенциальной перестройке состава. Тем не менее, «Реал Мадрид» не хочет портить свое финансовое положение, и это лето не станет исключением.

Гарет Бэйл, Марсело и Иско покинут «Мадрид» летом, поскольку их контракты подходят к концу. Хесус Вальехо, Мариано Диас и Дани Себальос также должны уйти.

«Сливочные» могут попытаться получить прибыль на продаже Эдена Азара, а будущее Марко Асенсио решится летом. Альваро Одриосола, тем временем, вернется из аренды в «Фиорентине».

Рафа Марин, возможно, перейдет из «Кастильи» в первую команду. Еще один воспитанник академии может пополнить состав «Мадрида» – Фран Гарсия, который в этом сезоне успешно выступал на правах аренды в «Райо Вальекано».

Тони Кроос, Каземиро, Феде Вальверде, Лука Модрич и Эдуардо Камавинга продолжат быть главной силой мадридского «Реала» в центре полы.

Карло Анчелотти знает свою роль и задачи на сезон – победа в Ла Лиге является приоритетом. Итальянец сообщил в пятницу, что поговорил с президентом клуба Флорентино Пересом и генеральным директором Хосе Анхелем Санчесом после поражения «Мадрида» от «ПСЖ». Есть понимание и доверие, но, как всегда, решающим фактором будут результаты.