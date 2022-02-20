Бензема лучший! Оценки «Мадрида» за матч с «Алавесом»

Хотя первый тайм в исполнении «Мадрида» выглядел сомнительным, а когда команда уходила на перерыв на «Бернабеу» раздался свист, во втором тайме «сливочные» полностью реабилитировались.

Начало положил Марко Асенсио, открыв счет на 63й минуте встречи, далее его поддержал Винисиус, прервавший голевую засуху, и уже в добавленное ко второму тайму время Карим Бензема, автор обеих голевых передач, реализовал пенальти.

«Реал Мадрид» набирает три очка и укрепляет лидерство в Ла Лиге.

Вот оценки команде Карло Анчелотти за матч с «Алавесом» от портала: