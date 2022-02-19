Матч с «Алавесом» начнется с минуты молчания: «Бернабеу» почтит память Хавьера Берасалусе и Карлоса Суттера

Сегодняшний матч на «Сантьяго Бернабеу» против «Алавеса» начнется с минуты молчания в память о Хавьере Берасалусе и Карлосе Суттере, бывших игроках Королевского клуба, которых не стало в этом месяце.

Вратарь Хавьер Берасалус, перешедший из «Алавеса», носил футболку «Мадрида» с 1955 по 1960 год, в которой он выиграл 5 Кубков Европы, 2 Лиги и 1 Латинский Кубок.

Защитник Карлос Суттер был частью команды в сезоне 1956/57, в котором «Мадрид» выиграл Кубок Европы, Ла Лигу и Латинский Кубок.

На рукавах игроков «Мадрида» будут черные повязки.