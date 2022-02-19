«Весь наш правый фланг в очень тревожном состоянии»: болельщик «Мадрида» предлагает нестандартное решение на правом фланге

В матче с «Пари Сен-Жермен» правый фланг «Мадрида» сильно подвел. Дани Карвахалю и Марко Асенсио не хватило ресурсов, чтобы остановить Килиана Мбаппе. К сожалению, клуб не может решить эту проблему в течение сезона, но вот что предлагает фанат «Мадрида» u/Radinax на Reddit.

«Весь наш правый фланг находится в очень тревожном состоянии, это видят все, у кого есть глаза».

«Наших правых защитников недостаточно, Дани не может остановить вингеров мирового класса, а Лукас Васкес просто не подходит против больших команд».

«Такие игроки, как Асенсио, Родриго, Бэйл, Азар и Васкес, не имеют права рассматриваться в качестве стартовых, учитывая их ужасную игру. Как замена один из них подойдет».

«Нам нужен правый защитник, проблема в том, что никого нет, но я бы взял Жюля Кунде»

«Лучше, чтобы кто-то с менталитетом, подобным Менди, закрыл эту дыру, он очень быстр, силен в игре один на один, его вклад в атаку будет тусклым, но как и у Дани Карвахаля, и Лукаса Васкеса».

«Допустим, наш новый трезубец будет состоять (будь то в следующем сезоне или через год) из Мбаппе, Холанда и Винисиуса. Мы все знаем, что Мбаппе не будет вносить вклад в защиту».

«Мы могли бы поставить Вальверде, чтобы закрыть эту дыру, но он намного лучше ломает линии и играет вертикально, если соперники получат мяч и контратакуют, у нас будут те же проблемы с открытым правым защитником».

«Решение? Пригласите оборонительного правого защитника, основная задача которого будет почти в одиночку прикрывать эту точку, таким игроком является Кунде».

«Кунде был бы отличным вариантом для правого защитника, пока не появится правый защитник мирового класса, а затем он перейдет на позицию центрального защитника, когда время Алабы подойдет к концу».

В предыдущих сообщениях утверждалось, что следующим летом «Реал Мадрид» постарается подписать правого защитника, и в качестве возможных вариантов были названы Рис Джеймс и Педро Порро.