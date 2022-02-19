Карло Анчелотти: «Сейчас важный этап в Ла Лиге – мы хотим сохранить преимущество»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию перед игрой с «Алавесом», рассказав об ожиданиях от матча, составе, состоянии игроков и критике после матча в Париже.

О матче

«Мы будем играть против команды, которая сейчас в хорошей форме, играет интенсивно и с хорошим темпом. Для нас сейчас непростой момент, мы потерпели болезненное поражение, мы понимаем, что сыграли плохо. Сейчас нужно сосредоточиться на предстоящем матче, сейчас важный этап в Ла Лиге. У нас есть преимущество и нужно его сохранить».

О составе

«У меня конкурентоспособный состав, но и клуб, и я уже думаем о будущем, с каждым годом мы пытаемся делать команду все лучше. Так мы поступим и перед следующим сезоном, но сейчас мой состав укомплектован и готов. Все здоровы, я постараюсь выбирать наилучший состав на каждый матч».

О недостатке голов

«Мы видим эту проблему и стараемся забивать больше, но возвращается наш главный голеадор. Карим забил множество голов и отдал голевых передач. Он вернулся к матчу с «ПСЖ», сейчас он в порядке, он поможет нам в плане голов».

О выборе состава

«Все мои футболисты готовы играть – это очень хороший знак на финальном этапе сезона. Если все готовы, то я должен выбрать «основу». Очень важно, что игроки в форме, дальше сложная задача – выбрать лучших, я постараюсь это сделать».

О матче Лиги Чемпионов

«Нужно быть честными, мы очень плохо играли против «ПСЖ». У нас был неудачный вечер. Есть над чем работать, но это меня не беспокоит, потому что я знаю уровень своих футболистов, их характер – они способны выйти из этой ситуации. Важны маленькие детали, чтобы вернуться и сделать все хорошо».

О критике

«Критика справедлива, потому что мы плохо сыграли в Париже. Главный критик – это я сам. План был неудачным, я беру на себя ответственность. Критика должна быть справедливой, нужно понимать ее и учиться на ней. Очень часто так и есть, критика заставляет меня больше задумываться, но конечно бывает, что говорят просто глупости. Я считаю, что критика – это хорошо и благодарен за нее».

О результате матча с «ПСЖ»

«Я говорил с президентом, с директором и руководством клуба, они также расстроены, как и мы. Мы честны, понимаем, что сыграли плохо и переживаем из-за этого. Из-за результата мы переживаем в меньшей степени, потому что его можно изменить. Поражение 1-0 – это не так плохо, этот результат лучше, чем был сам матч».

О прессинге в атаке

«Эту тему мы обсуждаем с тренерским штабом. Мы работаем над этим, нужно повышать прессинг наверху, чтобы отбирать мяч быстрее. У нас хорошо вышло с блокировкой в защите, возможно мы забыли прессинговать наверху. Но в следующих матчах мы это исправим».

О Винисиусе

«С ним происходит то же самое, что и с остальной командой. В ближайшие три недели количество матчей снизится, а эффективность повысится».

О моральном состоянии после Лиги Чемпионов

«Среда была сложным днем, вчера уже лучше, сегодня я полон уверенности, а завтра мы победим».

О карточках Менди и Каземиро в Лиге Чемпионов

«Мне показалось, что обе карточки были спорными, но что было, то было, я поговорил с Орсато. Он считает, что это справедливое решение, мы идем дальше».

О победе в Лиге Чемпионов

«Мы никогда не говорили, что можем выиграть Кубок Европы, но мы говорили, что можем за него бороться. Мы боремся, мы плохо сыграли против одной из сильнейших команд в мире, но в следующем матче мы продолжим бороться».

О Килиане Мбаппе

«Он очень навредил нашей команде, у нас есть три недели, чтобы подумать, как исправить ситуацию и как играть против него».