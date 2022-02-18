Мбаппе скромно ответил на предположение о том, что «Реал Мадрид» теперь еше сильнее хочет подписать его

После игры между «Мадридом» и «ПСЖ» Килиана Мбаппе спросили, думает ли он, что «Реал Мадрид» отчаянно захочет подписать его после такой превосходной игры.

Мбаппе улыбнулся и ответил: «Вы должны спросить их».

«ПСЖ» делает все возможное, чтобы Мбаппе не ушел бесплатно по окончании сезона.

Даже президент Франции Эммануэль Макрон и богатые миллиардеры в Катаре, оказывают давление на игрока, чтобы он не покидал Париж.

Недавно стало известно, что «ПСЖ» намерен платить Мбаппе 1 миллион евро в неделю, чтобы он остался.