Метаморфозы Винисиуса начались с матча против «Алавеса»: теперь он должен прервать свою безголевую серию

Прорыв Винисиуса в этом сезоне начался именно в матче с «Алавесмо». Бразилец забил свой первый гол в ворота соперника, который завтра прибудет на «Бернабеу». Будем надеяться, что спустя пять матчей без голов, Вини проснётся опять.

В предыдущей игре с «Алавесом» в Ла Лиге, которая состоялась 14 августа 2021 года, Вини вышел со скамейки запасных, в то время Карло Анчелотти рассчитывал на звездное трио Азар-Бэйл-Бензема.

На 66й минуте встречи итальянский специалист выпустил Винисиуса, заменив Бэйла. На 92й минуте бразилец забил свой первый гол в сезоне, после которого и начались метаморфозы.

Завтра Вини может прервать безголевую серию, которая тянется с 8 января, после его дубля в ворота «Валенсии».