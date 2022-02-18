Президент Ла Лиги Тебас: «Барса» наполовину разорена, «Мадрид» получит и Мбаппе, и Холанда»

«Мадрид» получит и Мбаппе, и Холанда, поскольку другие клубы, такие как «Барселона» и «Ювентус», наполовину разорены», — заявил журналистам президент Ла Лиги Хавьер Тебас, согласно ESPN.

Слова Тебаса также могут быть способом оказать давление на «Барселону», чтобы они подписали сделку с CVC. У Ла Лиги уже есть действующее соглашение, но «Барселона» и «Реал Мадрид» отклонили сделку, посчитав ее невыгодной в долгосрочной перспективе.

Согласие на сделку с CVC будет означать, что «Барса» получит необходимые средства перед летней трансферной кампанией. Ожидается, что клуб подпишет его, если будут изменены некоторые положения.

Ожидается, что летом «Реал Мадрид» подпишет Килиана Мбаппе в качестве свободного агента. Что касается Эрлинга Холанда, то норвежец может стоить клубу не менее 100 миллионов евро.