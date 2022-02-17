Флорентино Перес был в ярости после поражения от «ПСЖ» и снова задумался о контракте с Почеттино

The Independent сообщает, что президент Королевского клуба был «взбешен» оборонительным характером игры «Мадрида» в Лиге Чемпионов: по информации британского издания, ответный матч может решить будущее Карло Анчелотти в столице Испании.

Не желая слушать долгие споры о тактических компромиссах, Перес и руководство «Мадрида» были «шокированы» тем, что команда не нанесла ни одного удара по воротам. В клубе посчитали, что это совершенно неподобающе для клуба с богатой европейской историей, а саму игру назвали одной из худших за последние годы.

Перес, как говорят, был больше всего ошеломлен тем, что Тони Кроос и Лука Модрич почти не касались мяча, но это, в свою очередь, заставило его снова впечатлиться характером напористой игры «ПСЖ» под руководством Почеттино, которого он снова рассматривает в качестве главной цели на тренерскую скамью. Руководство «Мадрида» также осознает потенциальную необходимость действовать быстро, учитывая явный интерес к аргентинцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

Аргентинец был целью «Мадрида» еще с 2017 года, но время для трансфера так и не пришло. Существовали некоторые опасения по поводу того, что Почеттино никогда не выигрывал трофеев, но в этом сезоне эта проблема будет решена довольно простым способом, поскольку «ПСЖ» практически наверняка выиграет французскую лигу. Но многие считают, что обстоятельства, наконец-то, могут сложиться так, что Почеттино переедет в «Мадрид».

«ПСЖ» в свою очередь хочет пригласить бывшего тренера «Мадрида» Зинедина Зидана, и ожидается, что это произойдет не позднее лета 2023 года.

Тем не менее, в парижском клубе прекрасно понимают, что команда теряет важные фигуры, поэтому все чаще говорят о том, чтобы удержать Почеттино и сохранить его еще на один сезон. Так уже было, учитывая интерес «Юнайтед», хотя на «Олд Траффорд» еще не определилось на 100% с тем, кто будет следующим тренером.

Но чувство тревоги только усилится в «ПСЖ», поскольку «Мадрид» будет стремиться подписать и Килиана Мбаппе. Француз до сих пор не подписал контракт ни с «ПСЖ», ни с «Мадридом». Однако он является одним из звездных игроков клуба, у которого сложились здоровые отношения с Почеттино.

Истчоник