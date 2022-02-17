Анчелотти назвал ключевую причину, по которой он считает, что «Реал Мадрид» обыграет «ПСЖ» в ответном матче

«Теперь нам предстоит ответный матч дома, и нас не беспокоит правило выездных голов. Это может в конечном итоге помочь нам», — сказал Карло Анчелотти на пресс-конференции после поражения от «ПСЖ».

«Должны ли мы быть оптимистами? У «ПСЖ» явно есть небольшое преимущество, но я надеюсь, что этого недостаточно для игры на «Бернабеу».

«У нас будет 11 игроков на поле и 50 000 болельщиков на «Бернабеу». Вот почему я настроен оптимистично», — добавил итальянский босс.

Начиная с этого сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.

«Реал Мадрид» сыграет с «Пари Сен-Жермен» на «Сантьяго Бернабеу» 9 марта.