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Мбаппе отвечает по-испански, когда его спрашивают о будущем

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Килиан Мбаппе дал интервью после игры в Мадриде. Несмотря на то, что он был героем-победителем, множество вопросов касалось не игры, а его будущего.

Этого следовало ожидать на фоне тесных связей между игроком и «Лос Бланкос».

Поэтому он говорил с Movistar по-испански.

«Я еще не определил свое будущее. Я играю за «Пари Сен-Жермен», один из лучших клубов мира», — сказал он.

«Эта игра повлияет на мое будущее? Нет, я еще не решил, я делаю все возможное, а потом посмотрим, что будет в следующем сезоне».

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