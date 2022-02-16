Мбаппе отвечает по-испански, когда его спрашивают о будущем

Килиан Мбаппе дал интервью после игры в Мадриде. Несмотря на то, что он был героем-победителем, множество вопросов касалось не игры, а его будущего.

Этого следовало ожидать на фоне тесных связей между игроком и «Лос Бланкос».

Поэтому он говорил с Movistar по-испански.

«Я еще не определил свое будущее. Я играю за «Пари Сен-Жермен», один из лучших клубов мира», — сказал он.