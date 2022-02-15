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«Как вы знаете, он может перейти в «Реал Мадрид»: Бензема говорит матче против Мбаппе

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«Все, что я могу пожелать ему, это хорошей игры. Это очень важный матч, играть против Килиана непривычно, ведь вместе представляем сборную», — сказал Карим Бензема журналистам.

«Как вы знаете, однажды он может переехать в «Реал Мадрид», но сейчас мы оба здесь, чтобы выиграть матч», — добавил француз.

Это будет действительно особенная игра для обоих футболистов. За последний год они стали сплоченными партнерами по сборной и вскоре могут стать одноклубниками.

Мбаппе забил 21 гол и отдал 16 результативных передач в 31 матче за парижан в этом сезоне. 

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