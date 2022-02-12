Каземиро: «Сейчас нам предстоит очень сложный матч, нужно играть так, как мы делали это сегодня во втором тайме»

«Реал Мадрид» смог заработать только одно очко на стадионе «Серамика». Каземиро проанализировал матч против «Вильярреала».

О матче

«Во втором тайме у нас было несколько явных моментов, но нам не хватило точности, в итоге мы увозим домой только одно очко. В перерыве тренер говорил с нами, он нас сориентировал. Сейчас нам предстоит очень сложный матч, нужно играть так, как мы делали это во втором тайме».

«У нас есть тренерский штаб, который отлично работает с нами, мы хотим выиграть все, что сможем».

О Гарете Бэйле и Винисиусе

«Бэйл давно не играл, Вини продолжает работать и играть. Нужно, чтобы все были готовы, чтобы хорошо выполнить свою задачу. Вини играет в веселый футбол, он доказал, что является важным игроком для команды. Ему нужно придерживаться этой линии».

О спорных моментах

«Я очень уважаю Хосе Марию Санчеса Мартинса, он отличный арбитр. В Ла Лиге работают настоящие профессионалы, VAR также помогает при судействе. Нужно уважать арбитров и их решения, они всегда стараются сделать свою работу наилучшим образом».