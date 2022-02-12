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Каземиро: «Сейчас нам предстоит очень сложный матч, нужно играть так, как мы делали это сегодня во втором тайме»

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«Реал Мадрид» смог заработать только одно очко на стадионе «Серамика». Каземиро проанализировал матч против «Вильярреала».

О матче

«Во втором тайме у нас было несколько явных моментов, но нам не хватило точности, в итоге мы увозим домой только одно очко. В перерыве тренер говорил с нами, он нас сориентировал. Сейчас нам предстоит очень сложный матч, нужно играть так, как мы делали это во втором тайме».

«У нас есть тренерский штаб, который отлично работает с нами, мы хотим выиграть все, что сможем».

О Гарете Бэйле и Винисиусе

«Бэйл давно не играл, Вини продолжает работать и играть. Нужно, чтобы все были готовы, чтобы хорошо выполнить свою задачу. Вини играет в веселый футбол, он доказал, что является важным игроком для команды. Ему нужно придерживаться этой линии».

О спорных моментах

«Я очень уважаю Хосе Марию Санчеса Мартинса, он отличный арбитр. В Ла Лиге работают настоящие профессионалы, VAR также помогает при судействе. Нужно уважать арбитров и их решения, они всегда стараются сделать свою работу наилучшим образом».

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