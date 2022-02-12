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Винисиус провел 150й матч за «Реал Мадрид»

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Матч с «Вильярреалом» стал 150м для Винисиуса в составе «Мадрида». Нападающий добрался до этой цифры в свой четвертый сезон в клубе. Сейчас у Вини 92 победы и 30 голов. За это время он завоевал с командой победу на Клубном чемпионате мира, в Ла Лиге и два Суперкубка Испании.

В прошлом сезоне он провел 49 матчей с «Мадридом» - самая высокая для него цифра на сегодняшний день. В текущем сезоне он уже отыграл 32 матча: одержав 23 победы и забив 15 голов (12 в Ла Лиге, 2 в Лиге Чемпионов и 1 в Суперкубке Испании). Вини является вторым лучшим бомбардиром команды после Карима Бензема (24).

По окончании матча Вини получил памятную футболку.

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