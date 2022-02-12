«Ла Серамика» – вызов для «Мадрида»: «сливочные» не могут победить на протяжении 4 матчей

Королевский клуб не обыгрывал «Вильярреал» на выезде с 2017 года, уже пять лет. С тех пор состоялось четыре матча, все в Ла Лиге и все они закончились ничьей. Последняя победа «Мадрида» датирована 26 февраля 2017 года. Тогда команде пришлось буквально вырвать эту победу: «Вильярреал» вел в счете 2-0, но голы Бэйла (64 мин), Криштиану Роналду (74) и Альваро Мораты (83) перевернули ход матча, а эти три очка имели большое значение для победы в чемпионате.

«Серамика» – непростой стадион, это очевидно. «Вильярреал» показывает четвертый лучший результат на домашнем стадионе в Ла Лиге, у команды всего два поражения (1-2 с «Осасуной» и 1-3 с «Барселоной»). Головокружительная статистика, но и на этом не все: команда Эмери больше всех забивает дома, на счету «Вильярреала» 29 голов (у «Мадрида» 26 голов). Недавние победы над «Леванте» (5-0) или «Мальоркой» (3-0) сыграли важную роль. И, хоть «сливочные» и лучшие в сезоне по играм и голам на выезде, очевидно, что в субботу «Мадриду» будет непросто. Вспомним последние четыре матча Королевского клуба на «Серамике».

Сезон 2017/18: «Вильярреал» вырывает ничью

Последний тур Ла Лиги для «Мадрида» был непринципиальным. Команда закончила сезон на третьей строчке, а победа в чемпионате досталась «Барселоне». Бэйл и Криштиану вывели команду Зидана вперед, а ворота защищал сын тренера Лука Зидан, который сейчас выступает за «Райо». Но хозяева ответили во втором тайме и добились ничьей благодаря голам Роджера Мартинеса и Саму Кастильехо. В итоге «Вильярреал» занял пятую строчку в Ла Лиге и попал в Лигу Европы. А «сливочные» через неделю выиграли третий финал Лиги Чемпионов подряд.

Сезон 2018/19: дубль «Касорлазо»

Первый год без Криштиану. Касорла открыл счет, «Реал Мадрид» ответил голами Бензема и Варана, и когда победа была совсем близка, Касорла сравнял счет. Все это при Солари у руля команды. В том сезоне «Реал Мадрид» стал третьим в Ла Лиге, на 19 очков отстав от «Барселоны». «Вильярреал», в свою очередь, не просто остался без еврокубков, но и был всего в 7 очках от зоны вылета.

Сезон 2019/20: Бэйл, герой и злодей

Дубль и удаление Бэйла сделали матч насыщенным. На 92-й минуте валлиец получил первую желтую карточку, а на 94-й вторую, завершив свое выдающееся выступление таким необычным образом. Жерар Морено забил гол перед перерывом, а незадолго до финального свистка забил Мои Гомес. Это произошло в третьем туре Ла Лиги, а по итогам сезона «Вильярреал» стал шестым и вернулся в Лигу Европы. В том матче в «основе» играли и Бензема, и Йович по решению вернувшегося к руководству командой Зинедина Зидана.

Сезон 2020/21: неожиданно…Мариано

Без Бензема и Йовича настал час Мариано, вышедшего в основе и забившего уже на 2-й минуте. Именно столько времени понадобилось Мариано, чтобы забить первый и пока единственный гол «Вильярреалу». Также на поле в тот день были Эдегор и Азар на левом фланге. Сезон закончился победой «Атлетико» в Ла Лиге, а матч между «Мадридом» и «Вильярреалом» ничьей, после того, как счет сумел сравнять Морено.

Сегодня, перед матчем с «ПСЖ»

«Сливочные» возвращаются под руководством Карло Анчелотти на такое непростое поле. С одной стороны, «Мадрид» четыре раза подряд сыграл вничью на «Серамике», с другой – пять раз подряд остался непобежденным. На бумаге матч «Вильярреал» – «Реал Мадрид» – синоним ничьей. Но подопечные Карло – лучшие в Ла Лиге по игре на выезде (25 очков из 33 возможных), а предстоящий матч станет генеральной репетицией перед визитом к «ПСЖ». Ожидаются ротации.

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