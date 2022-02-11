Бензема: два месяца на пределе

23 января в матче с «Эльче» французский нападающий получил травму, которая может оставить его вне первого «финала» с «ПСЖ». Однако реальность такова, что физические проблемы, из-за которых Анчелотти может остаться без своего лучшего бомбардира накануне возобновления Лиги Чемпионов, существуют уже давно. В частности, Карим был на пределе в течение двух месяцев, и было впечатление, что что-то не в порядке.

1 декабря Бензема сыграл полный матч против «Атлетика» и забил победный гол. Это была его 19-я из 20 игр, сыгранных за «Мадрид» в рамках Ла Лиги и Лиги Чемпионов, а также его 26-я игра за 109 дней соревнований, учитывая те 7, которые он провел в составе национальной сборной. За этот период он сыграл 93% минут в составе «Мадрида» и 76% – в составе сборной Франции. Карим шел на полной скорости, но его счетчик уже начал зашкаливать.

Проблемы начались 4 декабря: именно тогда прозвенел первый звоночек. Из-за мышечной проблемы Бензема был вынужден покинуть поле на 17-й минуте матча с «Реал Сосьедад». Травма была незначительной – всего лишь растяжение мышц левого бедра, но Кариму пришлось пропустить матч с «Интером». Спустя 8 дней он вышел на поле в дерби, однако смог продержаться всего 45 минут. Несмотря на опасения по поводу его состояния, он полностью провел два последних матчах года: с «Кадисом» и «Атлетиком».

Рождественские каникулы и Кубок Короля дали Кариму передышку. В январе он нормально сыграл в первых двух матчах Ла Лиги и получил отдых в кубковом матче с «Алькояно». Он дошел до Суперкубка и провел оба матча полностью, включая дополнительное время в полуфинале с «Барселоной». Однако Бензема снова сбавил обороты и не поехал в Эльче, тем самым пропустив матч 1/8 финала Кубка Короля. Через три дня он все-таки принял участие в матче Ла Лиги... и травмировался.

Травма (микроразрыв двуглавой мышцы левого бедра), полученная после двух месяцев взлетов и падений Бензема, не имела ничего общего с его предыдущим впечатляющим выступлением.

С 4 декабря, после первой физической проблемы, Бензема сыграл лишь в 9 из 14 матчей «Мадрида», из которых только 5 были полными, и провел на поле 52% минут, что очень далеко от тех 93% за первые три месяца соревнований.

В первых 20 матчах «Мадрида» Бензема забил 17 голов, а в последующих 14-ти – 7. Два месяца спада в ключевой момент сезона, и это грозит оставить французского нападающего вне первого «финала» в Париже.

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