Марсело: «Любовь мадридизма невероятна»

Можно было предположить, что болельщики будут упрекать капитана в предполагаемой лени, но в матче с «Гранадой» он получил овации трибун. Марсело проводит 16-й сезон в «Мадриде», он тринадцатый в списке футболистов, сыгравших наибольшее количество матчей за Королевский клуб (538), он, наряду с Пако Хенто, первый по количеству трофеев, завоеванных с «Мадридом» (23). Он – легенда.

Бразилец на протяжении четырех месяцев не появлялся в «основе» команды (с 30 октября в матче против «Эльче»), но травма Менди открыла ему двери в стартовый состав в матче с «Гранадой». Марсело мог сыграть на три дня раньше в Кубке Короля с «Атлетиком», но его удаление в предыдущей игре с «Эльче» оставило бразильца вне игры. Но в прошлое воскресенье Марсело снова надел капитанскую повязку, чтобы сыграть на левом фланге на «Бернабеу», который защищал на протяжении стольких лет. Он все сделал отлично, не было ощущения, что футболисту не хватает ритма, была видна его страсть во время руководства товарищами по команде: Карвахалем, Милитао и Алабой. С учетом этого матча на счету у Марслео 464 минуты в текущем сезоне.

На 83 минуте матча с «Гранадой» Карло Анчелотти заменил Марсело на Начо. Это был самый эмоциональный момент вечера: болельщики на «Бернабеу» стоя приветствовали капитана, устроив ему овации. Марсело ответил аплодисментами трибунам, целуя герб клуба. Камеры смогли запечатлеть эмоции капитана, когда он подошел к скамейке закрыв лицо руками, с потерянным взглядом после произошедшего.

Такой прием на «Бернабеу» в этом сезоне редкость, никто подобного не ожидал. Болельщики «сливочных» всегда критично относятся к своим футболистам, могут освистывать, без какого-либо волнения на этот счет. На появление Марсело, учитывая его показатели в текущем сезоне, можно было ожидать жесткой реакции. Но ничего подобного. Болельщики благодарили футболиста за вклад в игру команды на протяжении 16 сезонов и за 23 трофея, завоеванные с «Мадридом».

Марсело, взволнованный и получавший поздравления от своих товарищей, не сдержался во время интервью по окончании матча. Он со слезами на глазах поблагодарил болельщиков:

«Я могу только поблагодарить болельщиков на «Бернабеу». Я пережил множество прекрасных моментов на стадионе, но сегодняшний вечер был особенным. Любовь мадридизма невероятна».

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Контракт бразильца с клубом истекает этим летом, Марсело 33 года, продлит он соглашение или нет, на сегодняшний день остается неизвестным. «Реал Мадрид» планирует развивать воспитанников клуба: Мигеля Гутьерреса, который скоро может отправиться в краткосрочную аренду, чтобы продолжить расти, и Франа Гарсию, играющего за «Райо», но «Реал Мадрид» сохранил 50% прав на него и опцию выкупа за 5 млн евро. На данный момент место остается за Марсело, прощание с котором в конце сезона будет эмоциональным. «Бернабеу» доказал в матче с «Гранадой», что хотя он и бывает критичен, но обладает отличной памятью.

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