Скаут «Реала»: «Были близки к подписанию Серхи Роберто и Бускетса»

Полузащитники каталонской "Барселоны" Серхи Роберто и Серхио Бускетс могли оказаться в мадридском "Реале".

Об этом, как информирует Fichajes.com, сообщил скаут королевского клуба Маноло Ромеро. В частности, он рассказал: "Мы были близки к тому, чтобы подписать Серхи Роберто. Кроме того, мы отправляли запрос по трансферу Бускетса его клубу, однако через неделю его подписала "Барселона".