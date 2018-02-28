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    Скаут «Реала»: «Были близки к подписанию Серхи Роберто и Бускетса»

    Теги Серджи Бускетс Реал Мадрид

    Полузащитники каталонской "Барселоны" Серхи Роберто и Серхио Бускетс могли оказаться в мадридском "Реале".

    Об этом, как информирует Fichajes.com, сообщил скаут королевского клуба Маноло Ромеро. В частности, он рассказал: "Мы были близки к тому, чтобы подписать Серхи Роберто. Кроме того, мы отправляли запрос по трансферу Бускетса его клубу, однако через неделю его подписала "Барселона".

     

    Бускетс

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