Близкое окружение Гризманна советует ему перейти в «Реал»

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может променять каталонскую "Барселону", которая считается главным претендентом на него, на "Реал", информирует испанская пресса.

Так, французское издание L`Equipe сообщает, что близкое окружение 26-летнего нападающего "матрасников" рекомендует ему перейти именно в королевский клуб.

В свою очередь, британский ресурс BBC уведомил о том, что президент "сливочных" Флорентино Перес до сих пор не отказался от идеи подписания лидера атак "Атлетико", поэтому вполне возможно, что ближайшим летом он будет готов за него побороться.