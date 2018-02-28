Близкое окружение Гризманна советует ему перейти в «Реал»
Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может променять каталонскую "Барселону", которая считается главным претендентом на него, на "Реал", информирует испанская пресса.
Так, французское издание L`Equipe сообщает, что близкое окружение 26-летнего нападающего "матрасников" рекомендует ему перейти именно в королевский клуб.
В свою очередь, британский ресурс BBC уведомил о том, что президент "сливочных" Флорентино Перес до сих пор не отказался от идеи подписания лидера атак "Атлетико", поэтому вполне возможно, что ближайшим летом он будет готов за него побороться.
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