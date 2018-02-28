Роналду обвинил Переса и Зидана в неудачном сезоне «Реала»

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду считает, что в неудачах клуба в этом сезоне виноваты главный тренер Зинедин Зидан и президент Флорентино Перес, сообщает Diario Gol.

Криштиану не нравится трансферная политика, которую летом провел Флорентино Перес. Роналду считает, что было ошибкой отпустить из клуба Альваро Морату, Хамеса Родригеса и Пепе.

По мнению Роналду, в неудачах клуба виновен и главный тренер Зинедин Зидан, поскольку тот дал добро президенту на такую трансферную кампанию.

Напомним, во вторник "Реал" проиграл "Эспаньолу" 0:1.