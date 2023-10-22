Что «Спартак» придумал без Соболева, какая идея сработала у «Зенита», почему Чалова жаль? Тактика тура РПЛ

Илья Васильев – о каждом матче.

РПЛ вернулась, поэтому снова говорим о тактике. Ниже – лаконичные детали каждой игры. От мини-моментов, повлиявших на исход, до глобальных тенденций.

Сначала – два свежих центральных матча воскресенья, затем остальные игры хронологически.

Приятный матч «Спартака»: Абаскаль заменил Соболева Промесом и Игнатовым, пара Литвинов-Пруцев – топ

Состав «Спартака» интриговал на фоне проблем с Александром Соболевым и тактической нестабильности последних туров. Гильермо Абаскаль выставил 4-4-2: Михаил Игнатов и Квинси Промес в роли форвардов со свободой перемещений, Антон Зиньковский слева, Хесус Медина – справа, а Руслан Литвинов и Данил Пруцев наконец появились вдвоем. Выводы:

1. Изначально легковесная пара нападающих смущала (особенно – из-за мощной тройки ЦЗ соперника), но «Спартак» зажимал «Пари НН». Проще всего было в быстрых атаках. Например, Артур Нигматуллин выносил или «Нижний» терял мяч на чужой половине, после чего «Спартак» проносился к штрафной гостей.

Но при длительном владении «Спартак» тоже прибавил. Помогали перегрузы середины (хорошо двигались Промес, Пруцев и Зиньковский), ширина от крайних защитников, комбинации на флангах и полуфлангах, после которых «Спартак» интересно переходил в середину или на противоположный край.

2. Литвинов и Пруцев – то, что нужно. Во-первых, помогали в развитии атак. Во-вторых, прокачали организацию в обороне . «Пари НН» смотрелся вяло, частично – из-за объема пары полузащитников. Пруцев перегружал середину и заходил в чужую штрафную при атаках, активно двигался в обороне. Литвинов гасил контратаки, читал передачи контрпрессингом и подсаживался пятым защитником, если требовалось.

3. Роль Пруцева в победной атаке бесценна. В конце первого тайма отобрал мяч в левой части штрафной после обреза Литвинова, разогнал из середины, после чего открылся под откат Даниила Денисова уже справа в штрафной. Топ!

«Зенит» скучно начал. Но во втором тайме взломал компактные «Крылья Советов»

В первом тайме «Зенит» владел инициативой и создал пару подходов, но владение казалось стерильным. Плюс дуэль Никиты Салтыкова со Страхиней Эраковичем оставляла шансы для «Крыльев».

При владении «Зенит» стабильно перегружал середину (порой даже слишком радикально) и напрягал тройку центральных защитников «Крыльев» (Гленн Бейл традиционно спускался к Александру Солдатенкову и Роману Евгеньеву). «Зенит» отправлял к ним Ивана Сергеева и Матео Кассьерру, часто туда спускались Густаво Мантуан, Клаудиньо и Вендел. «Крыльям» было сложно, поскольку «Зенит» часто раздергивал пятерку, хотя это не приводило к стабильной остроте.

Например, в этом эпизоде вбегал Дуглас Сантос: Вильмар Барриос заметил свободную зону благодаря Клаудиньо, вытянувшему Николая Рассказова.

Еще был заброс на Кассьерру, который привел к удару Клаудиньо. В начале эпизода Евгеньев страховал спину Бейла, а в пространство за ним нырял Кассьерра.

Роман не пошел за Венделом дальше, шагнув назад, но Матео все равно принял мяч в штрафной. Похожие эпизоды были и слева, однако «Зенит» их не реализовал.

После перерыва идея сработала: Бейл сделал странный шаг назад (возможно, ожидал диагональ Барриоса – подобное он уже исполнял), Евгеньев в течение эпизода ориентировался на Кассьерру, что оставило Солдатенкова 1-в-1 с Сергеевым. Защитник не успел за форвардом, а Вендел ворвался в штрафную Солдатенкову за спину. Юрий Горшков его не контролировал.

«Оренбург» привез пенальти. Это было странно

В трансляции так и не показали полноценный повтор эпизода перед пенальти. Что же там произошло?

1. Эмирджан Гюрлюк упустил хороший момент: зашел в середину, но слабо пробил в Александра Беленова, хотя Брайан Мансилья чуть раньше просил передачу.

2. Беленов вынес на чужую половину: мяч улетел за поле.

3. Арсен Адамов вбрасывал аут: в этот момент Ренато Гойкович и Сесар Флорентин с опекунами, впереди под давлением Степан Оганесян и Гюрлюк.

Запись с технической камеры – «Яндекс Плюс х VSporte»

4. Адамов странно ввел мяч в игру. Будто бросок шел Гойковичу, но оказался настолько слабым, что его подхватил спустившийся Флорентин. Разумеется, оба дернулись на ничейный мяч.

5. В итоге Гойкович и Флорентин сошлись в точке, где розыгрыш почти невозможен. Флорентин, пытаясь погасить пожар, катнул в штрафную.

Максим Максимов подкараулил ошибку: вратарь Николай Сысуев и защитник Матиас Перес далеко. В итоге кипер сфолил. «Факел» не реализовал пенальти, но Никита Моцпан исправился добиванием.

К эпизоду масса вопросов. Почему на последних минутах впереди никто не открывался во время аута? Что за слабый вброс? Почему Флорентин и Гойкович не разобрались и не вынесли вперед/в аут? Мог ли Сысуев раньше открыться под пожар Флорентина?

ЦСКА все еще разбалансирован. Очень жаль Чалова: отдал четыре ключевые передачи в последние 15 минут

На прошлой неделе Владимир Федотов рассказал о разбалансированности ЦСКА: «Надо говорить даже не о реализации. Мы вторые по результативности в РПЛ. Надо говорить о нехватке баланса. Забивать всегда приятно, но в футболе важно и не пропускать, чтобы был игровой баланс. Он важен, он приносит стабильный результат».

За последние недели мы неоднократно рассказывали о проблемах ЦСКА сзади (раз, два), поэтому логично, что после «Рубина» Федотов в интервью отметил сухой матч.

При этом проблем в первом тайме хватало: атака не шла, «Рубин» смотрелся опаснее и конкретнее – в перерыве Дмитрий Кабутов уверенно заявил, что необходимо забирать игру. Но затем ЦСКА включился. Во-первых, впечатлили подключения крайних центральных защитников: Мойзес и Максим Мухин прокачали атаки (отмененный гол Аббоса Файзуллаева + мегаопасная комбинация с заходом Ивана Облякова в штрафную). Во-вторых, в подыгрыше доминировал Чалов.

ЦСКА нанес всего 11 ударов за игру, шесть – из штрафной.

Главный ассистент – как раз Чалов. За финальные 15 минут Федор организовал четыре попытки, три из них – из штрафной: отдал Милану Гайичу (спас Юрий Дюпин), выскочил на угловом (Мойзес не попал в упор), стянул Дюпина и выкатил Облякову, но Иван не попал в створ.

Ауты Самошникова = опасные стандарты. «Локомотив» обязан выжимать из них больше

«Локомотив» и «Динамо» сыграли 0:0, хотя моментов было достаточно.

Михаил Галактионов удивил Марио Митаем в опорной зоне (обошлось без провалов), Максим Глушенков полезно открывался между линиями, до замен «Динамо» хозяева создавали больше моментов. В конце шансы выровнялись, но игру мог закончить Дмитрий Баринов: пробил после шикарного аута Ильи Самошникова.

Данные и графика – телеграм-канал Opta

Самые дальнобойные ауты в РПЛ – у Самошникова и Никиты Малярова из «Балтики». Они опасны не только около штрафной, но и когда бросают совсем издали. В последних матчах Самошников выходил правым полузащитником, но прибегал на вбросы даже налево. «Локо» уже извлекал остроту из аутов Ильи:

● отыгрались против «Краснодара» (1:1): Самошников сначала метнул с центра поля к линии штрафной, а через несколько секунд отправил мяч во вратарскую (защитник вынес, но Антон Миранчук добил);

● с «Пари НН» (1:0) Артем Дзюба бил с линии вратарской;

● семь аутов с «Динамо» (0:0), пять из них – слева. Самый опасный – на последней минуте. Самошников вбросил на ближнюю штангу, но Тимур Сулейманов проскочил мимо, из-за чего мяч долетел к Баринову – Игорь Лещук спас.

«Краснодар» ужасно сыграл на флангах против «Балтики»: Волков-Кади провалились, Баши пускал Сото за спину

Тенденции матча мы уже разбирали, поэтому сосредоточимся на фланговых проблемах «Краснодара» в Калининграде. Уничтожение Жоау Баши от Гильермо Сото – главная деталь первого тайма. Краснодарец постоянно пускал латераля «Балтики» за спину. Владимиру Ивичу пришлось реагировать в перерыве: вышел Олакунле Олусегун, который очень дисциплинированно бежал домой, претензия только в начале второго тайма, но там идеально включился Сото.

Фланг Сергея Волкова и Кади еще хуже – Ивич полностью его поменял в перерыве. Несмотря на ситуативную пятерку «Краснодара» при обороне, защита плохо контролировала ширину. С Баши мы разобрались, Волкову было сложнее. Если он выбрасывался на латераля Роберто Фернандеса, Кади его почти не страховал. При этом «Балтика» шикарно грузит штрафную, из-за чего центральный защитник Тормена оставался в паре с Хуниором Алонсо. Опорники зависали выше, поэтому пространство взламывал Максим Кузьмин.

Именно эта идея и помогла при доставке мяча в штрафную при второй голевой атаке: Кузьмин открылся в полуфланге между Волковым и Торменой, а Александр Черников был далеко.

В итоге Кузьмин пасом отыграл и Волкова, и Черникова.

«Сочи» разнес «Урал» за 33 минуты. Как так?

Виктор Гончаренко удивил: 4-4-2 с Андреем Егорычевым на фланге (ранее в этой схеме вингером часто выходил Денис Кулаков, чтобы становиться пятым защитником при длительной обороне), центральный защитник Артем Мамин в роли опорника.

Стартовый отрезок был равным, но после гола Кирилла Кравцова «Урал» посыпался. Конечно, «Сочи» слегка повезло: пять ударов за 33 минуты конвертировались в три гола (два из них – из-за штрафной), хотя при 0:0 мог забивать Гильерме Шеттине.

«Урал» в 4-4-2 оказался уязвим к 3-4-3 «Сочи» в позиционных и контратаках. Хозяева располагались узко, пара опорников не вывозила, из-за чего гости задействовали ширину и разрывали середину:

● в первой голевой атаке Мамин и Ибраима Сиссе очень широко расставились. Это позволило Луке Джорджевичу вынырнуть из глубины. «Урал» все же вынес мяч из штрафной, но его подобрал Кравцов, а затем бильярдно пробил без сопротивления опорной зоны;

● через пару минут «Сочи» идеально вышел на кросс: снова прошла передача вразрез, Кулаков разрывался между Артемом Макарчуком и Артуром Юсуповым (не хватило флангового контроля), Никита Бурмистров классно вылетел из-за спины Мингияна Бевеева (снова не было ширины – Игорь Дмитриев тоже опоздал);

● «Урал» оказался уязвим в переходах. «Сочи» неоднократно вылетал после потерь хозяев. Например, первая фаза второй атаки – потеря на чужой половине плюс неустойчивость к быстрому выпаду, который «Урал» так и не предотвратил. А гол Мартина Крамарича – полноценная контратака.

«Ростов» с «Ахматом» – ярчайшая прессинг-дуэль тура. Новый план Ромащенко не сработал

Одна из самых приятных игр тура. Мирослав Ромащенко пытался адаптироваться под «Ростов», чем запустил несколько сценариев: взаимный жесткий прессинг при розыгрышах от ворот, новую структуру обороны (5-2-3 вместо привычных 4-4-2), красивые быстрые розыгрыши в обе стороны.

«Ростов» переиграл «Ахмат», но в начале матча все было не так однозначно. Сначала гости закрывали выходы «Ростова» вперед и могли открывать счет, но затем команда Валерия Карпина симпатично перешла на чужую половину (мегасэйв Михаила Опарина после удара Мохаммада Мохеби в упор), а Егор Голенков врубил режим доминатора.

Теперь к ярким деталям.

1. Обычно «Ахмат» использовал четкие 4-4-2, но в Ростове изменилась позиция Антона Швеца. При обороне он становился третьим центральным защитником, образовывая 5-2-3. А для прессинга Ромащенко придумал особую систему для персоналки в центре (Швец играл по Голенкову) и зонного давления на флангах (хотя принцип тоже персональный).

Хотя «Ахмат» и создал явный момент после потери «Ростова», хозяева постепенно научились удерживать мяч, в середине первого тайма Илья Вахания подкараулил ошибку Мирослава Богосоваца (розыгрыш перед моментом Мохеби – кайф), а Даниил Глебов взломал оборонительную структуру перед голом Голенкова.

2. «Ростов» зажимал «Ахмат» прессингом в середине первого тайма. При розыгрышах от ворот структура была классической: вингеры ориентировались на центральных защитников (обычно Швец из тройки поднимался выше), нападающий смотрел за опорником (плюс Голенкову помогал Глебов), восьмерки действовали по ширине, четверка защитников оставалась ниже.

Так «Ростов» совершил несколько перехватов, а Кирилл Щетинин бил из опасной позиции. Плюс Опарин часто выносил. В конце первого тайма это привело к перехвату «Ростова»: Глебов заработал штрафной, который привел к угловому перед пенальти.

3. Голенков – машина! Прекрасная форма (4+1 в пяти последних матчах – самый результативный на этом отрезке) и великолепное движение перед голом Мохеби: смял Яснима Челиковича, обогнал Дарко Тодоровича и проткнул Мохеби на пустые.

А что запомнилось в этом туре вам?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Филиппов