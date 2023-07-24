Илья Васильев – о главном из всех матчей.

Сразу 3 субботних матча из 4 получились очень результативными: «Крылья Советов» разорвали «Ростов» (5:1), «Спартак» уничтожил «Рубин» во втором тайме (4:1), а ЦСКА неожиданно разгромил «Локомотив» (4:1). За день произошло много интересного: Бонгонда и Медина приятно удивили в Казани, Салтыков успешно дебютировал в основе, Тикнизян и Митай ужасно сыграли сзади, Мухин неожиданно превратился в страйкера, а роль Егорычева помогла обыграть «Оренбург».

Внутри – самые интересные детали субботы.

Бонгонда – топ. Очень разнообразно обострял

Бонгонда выдал шикарный матч против «Рубина». Соболев радовал ассистами и подыгрышем, но именно Тео стал самым обостряющим в «Спартаке». Очень зашла его универсальность:

• смещался с правого фланга на левый под проникающие передачи – так Бонгонда открыл счет;

• заходил в середину с мячом, где считывал свободное пространство, взрывался и отдавал в разные зоны – так выкатил Соболеву на гол (отменили из-за офсайда) и развил контратаку с ударом Зобнина в конце первого тайма;

• обострял из фланговой изоляции – его комбинация с Мозесом привела к опасному удару Виктора в начале второго тайма;

• выдавал еще и из глубины – Промес быстро выбегал после передачи Бонгонда из опорной зоны.

Абаскаль угадал с заменами – Медина и Игнатов поучаствовали во всех голах

На 58-й минуте Абаскаль решился на двойную замену в центре поля. Мощнейший эффект:

• вторая встреча Медины с мячом через минуту после выхода – победный гол;

• Медина классно перевел Хлусевичу с правого фланга на левый – Хесус отдал предголевую, а Игнатов забил;

• Медина подыграл Мартинсу перед голом Промеса – снова предассист.

Мозес полезен впереди, но у его роли есть обратный эффект – ближаший фланг уязвим в обороне

Мы уже рассматривали эффект перевода Мозеса на позицию восьмерки. Против «Рубина» Виктор тоже приносил пользу впереди (например, мог забить после розыгрыша с Бонгонда), но при обороне возникали проблемы. «Спартак» оборонялся в 4-3-3, где восьмерки должны страховать вингеров. Мозес не всегда успевал и способствовал свободе левого фланга «Рубина»: пассивно вступал в отбор, легко пускал игроков за спину.

Кстати, перед голевой атакой «Рубина» Мозес тоже пассивно отработал в середине. Конечно, фол – фэйковый, но положение Виктора вынудило выброситься Денисова, что оставило Литвинова 1-в-1 с Апшацевым.

«Локомотив» сыграл странным гибридом. Тикнизян и Митай – оборонительный кошмар

При обороне «Локо» перестраивался на пятерку защитников – по словам Галактионова, Митай должен был сократить свободное пространство за спиной Тикнизяна. Уже в середине первого тайма ЦСКА адаптировался.

Стало тревожно за левый фланг «Локо», когда на 16-й минуте Мухин выманил ЛЦЗ Митая в среднюю треть и на фланг, а Тикнизян, ориентируясь на широкую позицию Гайича, сначала допустил прием мяча, а затем не подстраховал спину и Митая. Чуть позже Гайич и Набабкин легко раскатали Наира – ЦСКА прострелил.

И пятерка защитников периодически настолько сужалась, что вбегающие в штрафную получали много свободного места.

Во второй голевой атаке Тикнизян вообще забил на Гайича.

А Митай ассистировал Мухину.

«Локомотив» создавал моменты после стандартов

После матча с «Факелом» мы уже обращали внимание, что «Локо» создавал на стандартах, а моментов с игры почти не было. Тенденция сохранилась и с ЦСКА. В первые минуты «Локо» создал больше моментов благодаря штрафным, угловым и аутам:

• Баринов и Тикнизян разыграли штрафной без свистка, ЦСКА не успел расставиться, из-за чего упустил Кузьмичева на дальней штанге;

• Пиняев бил из штрафной после дриблинга Самошникова – один из немногих моментов с игры;

• Самошников мощно вбросил аут, а затем взял подбор, качнул Мухина и опасно пробил в дальний;

• Акинфеев отбил удар Глушенкова перед собой, но Дзюба не попал практически в пустые ворота;

• Погостнов забил на угловом с подачи Миранчука.

«Локомотив» нанес 13 ударов по воротам ЦСКА, 7 из них – со стандартов. Между голом Гайича и дублем Мухина «Локо» создал только угловой с голом Погостнова – больше опасных ударов не было.

Чалов шикарен, но давайте восхитимся Мухиным – он нанес 6 ударов ЦСКА из 15

Чалов – лидер ЦСКА по созданным моментам. Заработал пенальти, отдал 3 передачи под удар (в том числе – волшебный ассист Гайичу), элегантно пропустил мяч в начале второго тайма.

Но как же активен был Мухин. Макс нанес 6 ударов ЦСКА из 15 (Арбузов – 2, остальные – по 1). Почти все удары стали опасными: дважды включился в штрафной (пробил после прессинга и уничтожил Митая в четвертой голевой атаке), шикарно ворвался через правый полуфланг (как раз атака с умным пропуском Чалова) и забил после ошибки Митая (оба раза стрелял левой ногой).

Салтыков – супер. Очень умно открылся в двух голевых атаках

18-летний Салтыков оформил дубль в дебютном матче за стартовый состав «Крыльев» – это уже повод для восторга.

Никита сильно выделяется второй матч подряд: против «Динамо» чуть не забил головой (давайте внимательно за этим следить – мощный прыжок и выбор позиции – его фишка) и запорол момент после передачи Гарре, а с «Ростовом» забил классный гол, заработал результативный штрафной и элитно открылся под навес Гарре.

В первом тайме Салтыков редко поддерживал ширину и часто заходил внутрь. Например, так он отдал обостряющую передачу на Гарре из глубины (Песьяков забрал), помогал разыгрывать и заработал в штрафной. В голевой атаке Салтыков топово просканировал пространство: перед переводом Солдатенкова открывался между линиями в полуфланге, затем продвинулся к эпизоду и учел посадку Миронова в штрафную. В итоге Салтыков воспользовался этой секундой, убрал Алексея на движении и хлестко пробил с левой.

Открывание на голевом стандарте – очень простое. «Крылья» и «Ростов» выстроились на линии штрафной. Салтыков находился на дальней штанге – против него играл Чернов, а перед Никитой – Глебов (скорее всего, ориентировался на Хубулова). В итоге Чернов не среагировал на шикарный рывок Салтыкова.

Диагонали «Крыльев» – класс. Еще впечатлили передачи Евгеньева под прессингом

«Крылья Советов» эффективно задействовали ширину и наказывали «Ростов» за высокую линию. Главные по диагоналям – центральные защитники. Явный пример – вторая голевая атака с диагональю Солдатенкова. Плюс возникали проблемы и в других эпизодах – хозяева неплохо врывались слева и справа.

Отдельный фокус – на продвижении Евгеньева. Во-первых, его длинная передача Ежову стала предголевой. Во-вторых, под давлением Роман несколько раз подключал левую ногу (он правша) – ему закрывали правый коридор, поэтому Роман эффективно перекладывал мяч. В-третьих, он сочетал диагонали и продвижение с правой – неоднократно разрезал линии и задействовал ширину.

«Ростов» интересно дополнил розыгрыши рывками Вахании

Конечно, результат и коллективное помутнение в обороне «Ростова» разочаровали. Зато есть на что обратить внимание при розыгрышах от ворот. С «Зенитом» команда Карпина придумала несколько хороших выходов (жаль, что эту комбинацию не довела до удара), а с «Крыльями» продемонстрировала вспомогательные элементы. Первый – рывки Мелехина в правый полуфланг для последующего перевода налево. Второй – смещения Щетинина для выхода во фланг через ведение. Третий – диагонали от Миронова направо.

Сопутствующий механизм – вбегания крайних защитников в центр нападения. Так делали и Чернов, и Вахания – это помогало Тугареву и Ионову оставаться в изоляциях для дриблинга и навесов.

Правда, фундамент голевой атаки «Ростова» связан с более глубокой позицией Вахании.

Смещения Егорычева помогли обыграть «Оренбург»

«Оренбург» быстро остался в меньшинстве из-за безрассудного прыжка Мансильи в Бевеева. Приятно, что команда Ярошика сохранила стиль после удаления на 7-й минуте. Особенно удивила активность крайних защитников: Печенин и Сидоров высоко подключались, простреливали и создали несколько подходов рывками.

Однако «Урал» воспользовался численным преимуществом. Команда Гончаренко вышла в 3-4-3, где Егорычев стал правым инсайдом. Его движение помогало впереди. Андрей смещался с правого полуфланга на левый, чтобы открываться между линиями и помогать Кики и Железнову. Он эффективно врывался: пробил в начале первого тайма, взорвался в голевой атаке, перехватил мяч в прессинге и вывел Каштанова 1-на-1 с Сысуевым, напряг Гойковича и перевел мяч Мишкичу перед пенальти.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Stupnikov Alexander/Global Look Press