17 комментариев

Илья Васильев оценил всех.

Прошлый чемпионат России открыл много новых звезд – Артем Карпукас, Лукас Вера и еще почти 20 человек были действительно хороши. Радуясь старту нового сезона, Sports.ru составил список игроков, за которыми стоит следить: непопсовые легионеры, прогрессирующая молодежь и перезапускающие карьеру в новых клубах.

Кого не хватает? Кого стоит заменить? Кто станет лучшим и пойдет на повышение? Делитесь мнением в комментариях!

Мирослав Богосовац, «Ахмат»

Сербский левый защитник – важнейшая опция «Ахмата» в продвижении. Прошлый сезон слегка смазан из-за травмы, но тактический диапазон очевиден: Богосовац тащит мяч на дриблинге по прямой и диагонали, играет по ширине и раздает из полуфлангов, устойчив под прессингом, здорово играет обеими ногами и хорош в контратаках. Похож на Дугласа Сантоса, но дешевле.

Магомед Якуев, «Ахмат»

19-летний полузащитник дебютировал за взрослый «Ахмат» прошлой осенью: вышел на 22 минуты в Кубке России, а весной дважды вышел на замену в РПЛ. В молодежном футболе Якуев выходил почти на всех позициях в полузащите, а товарищеский матч с «Зенитом-2» начал в старте справа. Сильные стороны: скорость, передачи вперед и постоянная вовлеченность в алгоритмы Сергея Ташуева. Якуев вряд ли станет игроком основы (да и первым выбором на замену), но может приятно удивить, пока нет Лечи Садулаева.

Гедеон Гузина, «Балтика»

Боснийский нападающий стал лучшим бомбардиром (14 голов) и лучшим легионером Первой лиги. «Балтика» была одним из лидеров ФНЛ по длинным передачам и часто использовала кроссы, а Гузина выполнял роль нападающего-ориентира, которому партнеры помогали подборами. При аутах и стандартах Гузина оказался важен для доставки мяча второму темпу.

Тамерлан Мусаев, «Балтика»

21-летний нападающий долго шел к РПЛ (забивал в молодежном футболе, два года был полезен в Первой лиге) и точно станет одним из главных футболистов «Балтики» в РПЛ. У Мусаева большой объем работы: готов к прессингу, крепко сложен, бьет с обеих ног (удар – хлесткий), уже забивал со штрафных, обыгрывает – настолько разносторонних нападающих в РПЛ не так много.

Владислав Лазарев, «Балтика»

21-летний универсал: в прошлом сезоне выходил в центре поля, а летом его наигрывали латералем. В Первой лиге Лазареву доверяли пенальти, он помогал при розыгрышах угловых и даже забил прямым ударом со штрафного. В прошлом сезоне у Владислава 7+4 и заработанный пенальти. Бил с левой и правой, хорошо проверял вратарей из-за штрафной обводящими ударами, колотил с лета и вбегал в штрафную.

Ярослав Гладышев, «Динамо»

20-летний вингер дебютировал за «Динамо» еще у Сандро Шварца, но стал заметнее уже при Славише Йокановиче. Гладышев делит третье место по результативности в «Динамо» в прошлом сезоне без учета пенальти (5+1, Захарян – 4+7, Тюкавин – 8+2, Смолов – 4+2), с учетом одиннадцатиметровых он пятый. Гладышев – один из лучших в РПЛ по выходам на замену: 4+1 и 2 заработанных пенальти. Марцел Личка умеет работать с молодежью – при правильном отношении прогресс Гладышева неизбежен.

Лука Гагнидзе, «Динамо»

20-летний грузинский полузащитник в прошлом сезоне конкурировал за место в старте и выдал несколько классных матчей (например, с «Крыльями» на старте чемпионата). Играет вперед, контролирует темп, готов прессинговать. Скорее всего, Гагнидзе не рассматривается Личкой для основы, но может усилить игру и быть инструментом для перехода на ромб.

Станислав Агкацев, «Краснодар»

Вряд ли Матвей Сафонов отдаст место уже в начале сезона, но за прогрессом Агкацева нужно следить. Во-первых, он не дал в себе усомниться весной: вытащил несколько мячей, прекрасно играл ногами, заслужил место в старте на Суперфинал Кубка России. Во-вторых, Агкацев может играть в Кубке России – шанс сверкнуть против «Динамо» и «Спартака». В-третьих, Сафонов почти в каждом сезоне выдает неудачные серии, конкурент должен цепляться за эти шансы.

Георгий Арутюнян, «Краснодар»

Удивительный прогресс 18-летнего центрального защитника: сыграл всего 10 матчей в Первой лиге, весной чаще выступал за молодежный «Краснодар», а в конце сезона уверенно вышел против ЦСКА в РПЛ и Кубке, качественно начинал атаки с «Ахматом». В трех играх Арутюнян был одним из лучших в продвижении и не терялся против мощных нападающих. Скорее всего, в основе сезон начнет пара Кайо-Хуниор Алонсо, но при первой волне ошибок Арутюнян может вырваться со скамейки.

Александр Эктов, «Краснодар»

Ворвался в РПЛ мощной игрой справа в «Оренбурге» Марцела Лички. В «Краснодаре» высокая конкуренция на правом краю, но Эктов может играть и слева – как раз после ухода Кристиана Рамиреса фланг освободился. Ждем опасных подключений в штрафную: Эктов врывается через полуфланг и порой вбегает как центральный нападающий.

Владимир Писарский, «Крылья Советов»

Ждем, когда Писарский забьет за сезон хотя бы половину голов Сычевого. Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин еще при оформлении перехода понимал, что Писарский оверперформил, а весной он не вписывался в игру «Крыльев». Недавно Писарский рассказал, что ему мешали бытовые дела: думал об отпуске, свадьбе и смене фамилии. Сейчас в Самаре проблема с форвардами – самое время сосредоточиться на футболе, чтобы не остаться в истории звездой одного полугодия (даже не сезона).

Дмитрий Цыпченко, «Крылья Советов»

Нападающему уже 24 – пора выходить из молодых и перспективных. Цыпченко – подвижный и энергичный форвард, смещающийся в глубину. Но после перехода в «Крылья» не получается наладить реализацию: ни разу не забил в сезоне-2021/22 (сыграл всего 377 минут), прошлой осенью постоянно запарывал моменты (0 голов при 2,36 xG). Весной Цыпченко наконец разыгрался: стал лучшим бомбардиром команды с игры (3) и вторым по сыгранным минутам среди нападающих.

Егор Карпицкий, «Крылья Советов»

19-летний талант из чемпионата Беларуси. В 18 лет разорвал взрослый Второй дивизион за петриковский «Шахтер» (10 голов с игры за 8 матчей: хет-трик, три дубля еще один мяч), а в 2023-м стал лучшим бомбардиром Высшей лиги – 12+1 в 13 матчах. Учитывая проблемы «Крыльев» с голами, Карпицкий может мгновенно заиграть в старте – вопрос лишь в переносе качеств на новый уровень.

Никита Салтыков, «Крылья Советов»

Сиял за «Акрон» в Кубке России против «Спартака» (2:1): отдал предголевую в первой атаке, перевисел Денисова и забил сам, уничтожил Дуарте 1-в-1 (Максименко спас) и поражал смелым дриблингом. Евгений Калешин рассказывал, что Салтыков очень взрывной из-за силы в ногах, не боится борьбы. Есть все качества, чтобы закрепиться в «Крыльях»

Егор Погостнов, «Локомотив»

19-летний центральный защитник закрепился в «Локо» на фоне травм и ужасной игры Хермана Конти и Ивана Кузьмичева. Погостнов остался в футболе благодаря смиренности: в 13 лет не воспротивился переводу из центра нападения в защиту и анализировал чтение игры Ведрана Чорлуки. Погостнов хорошо смотрелся в топ-матчах, впечатлил первой передачей и в трех играх на сборах выходил в основе с Лукасом Фассоном.

Вадим Раков, «Локомотив»

Считается одним из главных молодых талантов России: быстрый, хорошо обрабатывает мяч, вовлечен во владение, бьет и забивает из разных позиций, эффективен в подыгрыше, бежит за спину. При Михаиле Галактинове получал шансы в полузащите и на флангах, был очень активен на сборах. Сейчас в «Локо» огромная конкуренция впереди, но аренда или результативные выходы на замену – отличный шаг вперед для 18-летнего парня.

Александр Сильянов, «Локомотив»

Наигрывался еще при Марко Николиче, но «Локомотив» отдал универсального защитника в «Ростов». У Валерия Карпина стал одним из ключевых игроков: выходил слева, справа, в центре защиты (даже в сборной). Провел мощную осень: высоко подключался, был надежен сзади и покрывал большую зону при атаке и обороне. Вторая часть сезона получилась смазанной, но Сильянов одним из немногих отыграл 30 туров за сезон.

В «Локомотиве» Александра ждет жесткая конкуренция (слева – Наир Тикнизян и Илья Самошников, справа – эпизодически исполняющий ложного фулбека Максим Ненахов), но у него есть все качества для основы.

Ярослав Михайлов, «Пари НН»

Весной стал четвертым по сыгранным минутам в «Пари НН» и вышел во всех 13 матчах. 20-летнего полузащитника используют в опорной зоне, и тактика «Нижнего» его ограничивает: Ярослав – смелый, устойчив под прессингом, может играть выше, ищет свободные зоны. Правда, Сергей Юран часто выбирает более опытных игроков, а в Нижний Новгород приехал еще и Александр Трошечкин. Будет тяжело.

Данила Хотулев, «Оренбург»

Центральный защитник, который на мяче даже лучше Данилы Прохина. Ушел из «Зенита» в аренду, а затем был выкуплен «Оренбургом». Проиграл конкуренцию в системе Лички, но выделялся продвижением в тройке центральных. Кажется, Иржи Ярошик готовит полноценный переход на три ЦЗ, где Хотулев неплохо исполнял диагонали и поддерживал высокую линию обороны.

Эмирджан Гюрлюк, «Оренбург»

19-летний вингер из Первой лиги Турции. Может играть слева, справа и даже десяткой. К универсальности прибавляются хорошие данные: взрывной, хорошо ставит корпус, ведет игру, вовлечен в построение из глубины, разбирается 1-в-1, отдает передачи после дриблинга. Гюрлюк – в топе по большинству атакующих метрик Первой лиги Турции. Ключевой вопрос: перенесет ли он сильные качества в более интенсивную и силовую лигу?

Кирилл Столбов, «Ростов»

19-летний полузащитник очень выделялся на уровне молодежного футбола: связывал атаку и оборону, техничный, быстро менял направление движения, забивал, отдавал и прессинговал. Год назад Андрей Аршавин рассказывал, что Столбов давно перерос уровень молодежного футбола, поэтому «Зенит» отдал его в аренду «Енисею». Полузащитник отметился двумя голами за 330 минут в Первой лиге, но уже на зимних сборах порвал кресты. Сейчас Столбов восстановился и перешел на правах аренды в «Ростов».

Иван Комаров, «Ростов»

На молодежном уровне выделялся скоростным дриблингом в силовой манере, держал высокий уровень единоборств и активно атаковал в финальной трети. Дебютировал за «Ростов» еще в легендарном ковидном матче против «Сочи» в 2020-м (1:10), но стал игроком ротации только этой весной. Молодой вингер неожиданно стал вторым ассистентом «Ростова» во второй части РПЛ (3) и конкурировал с Алексеем Ионовым на летних сборах.

Кирилл Щетинин, «Ростов»

В прошлом сезоне полноценно заиграл в «Ростове». Обычно бился за место в старте с Алексеем Мироновым. Щетинин хорош на мяче: отдает проникающие передачи, может обыграть, выйти на фланге, стал лучшим ассистентом «Ростова» весной (4), обладает хорошим ударом. Возможно, его задачи расширятся: в матче с махачкалинским «Динамо» Щетинин постоянно поднимался в пару к Комличенко, вбегал в штрафную и врывался за спину.

Джоэл Фамейе, «Рубин»

26-летний ганский нападающий возвращается в РПЛ: забил 7 голов за «Оренбург» в сезоне-2019/20, положил 27 мячей за 61 матч в ФНЛ, а затем вместо выхода в РПЛ выбрал год в Первой лиге с «Рубином». В прошлом сезоне Фамейе стал лучшим бомбардиром Казани (11, 10 – без учета пенальти).

Павел Мелешин, «Спартак»

19-летний нападающий ворвался в состав благодаря голам «Крыльям» и «Факелу» в Кубке. Мелешин уже отметился и в РПЛ: 8 матчей (93 минуты) и гол «Химкам». У Павла классная физика (координация + антропометрия), он действует в разных зонах, адаптирован к прессингу и уже понимает принципы Гильермо Абаскаля.

Место Александра Соболева в старте не обсуждается, но Мелешин может продолжить забивать в Кубке и удачно выходить на замену для усиления давления в штрафной.

Дмитрий Васильев, «Зенит»

Андрей Аршавин рассказывал, что раньше Васильев играл центрального защитника, сейчас – опорника, но благодаря техническому оснащению способен сыграть где угодно. Дмитрий впечатлил против «Нефтчи» и «Црвены Звезды»: играл по мощным опорникам, обострял, удерживал мяч, прессинговал и даже поучаствовал в двух голах.

Учитывая сложную ситуацию в центре поля, Васильев может стать игроком ротации и набираться опыта в Кубке России.

Фото: vk/akhmatgrozny, fcbaltika, fcdm_official, fckrasnodar, fckssamara, fclokomotiv, fcnn_ru, fcorenburg, fcrostov, fcrk, fcsm_official, zenit; Instagram/fcakron, silya_11, _dhotya_, emircangurluk12; РИА Новости/Виталий Тимкив, Виталий Невар, Александр Вильф