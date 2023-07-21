Главные детали перед стартом РПЛ.

Ура, РПЛ вернулась! В межсезонье происходило много интересного: «Зенит» ждал назад Вендела, лишился Кузяева и подписал Марио Фернандеса, ЦСКА легко отпустил Хесуса Медину в «Спартак» и пока никого не купил, «Оренбург» и «Динамо» сменили главных тренеров, а «Локомотив» ищет правого вингера.

Илья Васильев проследил в июне-июле, как все эти перемены влияют на тактику команд. Важное уточнение: «Краснодар», «Факел» и «Сочи» готовились в закрытом режиме, мы не могли посмотреть их товарищеские матчи.

«Зенит» наигрывал Клаудиньо вместо Вендела и экспериментировал с тройкой центральных защитников

«Зенит» готовился к сезону через Кубок PARI Премьер: обыграл «Нефтчи» (3:1), потерпел поражение от «Црвены Звезды» (1:2), победил по пенальти «Фенербахче» (0:0, 4:3).

Против «Нефтчи» Семак сохранил 4-3-3: отправил Сантоса в опорную зону, Клаудиньо стал левой восьмеркой, а Ду Кейрос – правой. Ключевое решение – построение игры через Клаудиньо. Бразилец смещался на левый фланг, отправлял Кругового на одну линию с атакующей тройкой, а затем забрасывал вперед, отыгрывался с Сантосом или отдавал проникающие передачи. С «Црвеной» идея сохранилась, хотя Сантоса в середине заменил Васильев (Барриос приехал только к «Фенербахче»).

Главный эксперимент – переход на 3-4-3 по ходу матчей, где Круговой и Караваев становились крайними центральными защитниками. Данил сыграл в тройке даже при наличии Сантоса (Дуглас играл латераля, а обычно – наоборот), Караваев так заканчивал матч с «Нефтчи» и провел 15 минут против «Црвены» – Семак сказал, что, возможно, придется иногда использовать этот вариант.

Вполне вероятно, подписание Марио Фернандеса сделает «Зенит» вариативнее в этой зоне, хотя Круговой и Адамов/Караваев активно подключались вперед (иногда даже одновременно).

«Локо» снова перевел Глушенкова направо из-за ухода Камано, а Карпукас – глубинный диспетчер

Приятные новости для «Локомотива»: Гильерме вернулся, Фассон готов к игре в старте, а Самошников и Сарвели усилят конкуренцию. Теневая проблема – уход Камано свободным агентом. Из-за мощного атакующего вклада Дзюбы, Глушенкова и Пиняева Камано весной был очень недооценен, но именно Франсуа дисциплинированно пахал сзади. В контрольных матчах с «Балтикой» (0:1) и хабаровским СКА (3:0) направо ушел Глушенков, а под Дзюбой появился Жемалетдинов.

«Локо» обошелся без резких тактических перемен, но особенно выделялись роли Карпукаса и Глушенкова. Артем эталонно отрезал тройку полузащитников «Балтики» и чувствовал перегрузы партнеров. Численное преимущество достигалось постоянными заходами Глушенкова в середину, ротацией между Ненаховым и Бариновым и спусками Жемалетдинова в глубину.

Восторгает умение Карпукаса рулить сложными эпизодами. Здесь он трижды отскочил для более удобного приема, протащил мяч на ограниченном пространстве, отдал свободному Жемалетдинову, а после мгновенно заметил набравшего скорость Глушенкова (таймкод – 40:28)

Личка возвращает «Динамо» прессинг и меняет игру в атаке

«При Личке все кардинально поменялось. Игра при стандартах, при розыгрыше, стали больше играть с мячом, обострять и прессинговать. Раньше нас учили играть быстрее: в одно касание или два. Сейчас требование, что нам нужно быть больше с мячом. Это касается всех», – рассказал Антон Шунин.

Игроки часто бросают дежурные фразы о новых тренерах, но Шунин грамотно разложил нововведения Лички. В первом матче – против СКА (2:1) – «Динамо» агрессивно прессинговало. Атакующая тройка начинала давление, затем для синхронности включались и полузащитники: восьмерки приходили за соперниками даже к чужой штрафной, а крайние защитники поддерживали Захаряна и Зазвонкина на флангах. Эпизодически опорник Кутицкий оказывался на одной линии с ними, но чаще оставался глубже (здесь роль шестерки совпала с установками Йокановича).

Как итог – первый гол пришел после прессинга. «Динамо» выгнало СКА на фланг пятеркой прессингующих (тройка нападения плюс восьмерки), давление поддержал крайний защитник, а ловушку захлопнул Кутицкий.

Против ЦСКА «Динамо» показало новые идеи на чужой трети: ротацию на краях (например, Захарян-Скопинцев) и комбинации в середине с выходом на подачу или прострел. Замысел состоит из нескольких фрагментов: а) количественных перегрузов в середине благодаря узким позициям вингеров и подключению восьмерок, б) спусков Тюкавина в глубину для подыгрыша, в) широких позиций крайних защитников (хотя Даса эпизодически включался в полуфланг и даже середину – в таком случае ширину занимал вингер).

ЦСКА без Медины: Чалов остался инсайдом, Хесуса временно заменил Ермаков, следим за диагоналями Здьелара

С «Нефтехимиком» (4:0) и в первом матче с «Динамо» (0:5 с учетом челленджей) ЦСКА играл почти основой: 3-4-3, Агапов вышел вместо Мойзеса, Мухин заменил Мендеса, Набабкин появился слева (в дерби – Зайнутдинов), тройка нападения – Чалов-Заболотный-Ермаков. Стилистически это классический ЦСКА с фланговыми ловушками, эпизодическим прессингом по краям и ставкой на переходные фазы игры.

Из интересного – смещения инсайдов на позицию десятки. Например, здесь классная комбинация от Чалова и Ермакова в середине плюс фланговое подключение Агапова (таймкод – 43:26).

Против «Нефтехимика» главным диспетчером стал Здьелар. Он отдавал проникающие передачи из разных зон (как в эпизоде выше) и длинные диагонали под рывки Гайича (таймкоды – 16:13 и 37:18).

Новая структура розыгрышей «Ростова»: 4-3-3 превращаются в 4-2-4 с рывками Щетинина в пару к Комличенко

В матче с «Черноморцем» (4:1) «Ростов» использовал классические 4-3-3, но изменился под махачкалинское «Динамо» (2:1). Во-первых, неожиданно опорником начал центральный защитник Прохин. Во-вторых, на мяче «Ростов» отказался от привычных 4-3-3/3-4-3.

Идея – в обновленных ролях фланговых игроков и восьмерок. Раньше при начале атак крайние защитники располагались высоко и широко, вингеры уходили в полуфланги. Теперь крайние защитники оказываются гораздо ближе к центральным, а Прохин и Уткин вставали над ними, образовывая шестерку разыгрывающих. Обновления коснулись и остальных: Ионов и Байрамян обеспечивали ширину и рывки за спину, Щетинин поднимался в пару к Комличенко (оба могли спуститься в глубину, но Кирилл еще и стартовал под забросы).

Бонусом – новые угловые. Вся команда расставляется на линии штрафной, а при подаче вбегает в штрафную (таймкод – 33:40).

Ярошик перестроил «Оренбург» на 3-4-2-1 с персональным прессингом и высокой линией обороны

«Оренбург» при Марцеле Личке часто менял схему (основная – 4-3-3) и был одной из самых агрессивных команд РПЛ. Кажется, Иржи Ярошик планирует усилить ставку на прессинг: перешел на тройку центральных защитников с очень высокой линией (могут подбирать соперников даже на чужой половине), отправляет латералей на крайних защитников соперника и просит центральных полузащитников играть персонально.

Как итог – «Оренбург» на сборах забил много голов после агрессии на чужой трети.

Несколько лет назад Ярошик рассказывал, что в Чехии многие вдохновляются «Аталантой» Гасперини – Иржи в том числе.

«Балтика» может прессинговать, но тройка полузащитников уязвима на пространстве

В матчах с «Шинником» (0:1) и «Локомотивом» (1:0) «Балтика» показала, что готова прессинговать в 5-3-2. Команда Сергея Игнашевича спокойно давит при розыгрышах от ворот (комфортно, когда соперник сразу использует длинные передачи) или включается уже на флангах. Основные проблемы возникали, когда соперники удерживали мяч в середине или первые волны прессинга не приносили успеха.

Здесь показательная минута из матча с «Локо». Изначально «Балтика» в порядке: пара нападающих разобрала ближайшие варианты, латераль и полузащитники закрывают короткие передачи, Пиняев не успевает на длинную – и гости близки к удачному переходу. Команда Игнашевича продолжила давление, но Карпукас, Фассон и Баринов успокоили игру. «Балтика» все же снова включилась – уже на левом фланге, но Карпукас опять разобрался и даже отрезал полузащитников благодаря смещению Жемалетдинова.

«Крылья Советов» высоко прессингуют, а звезда – Гарре

Игорь Осинькин сохранил 4-4-2, но система осталась гибридной: оба центральных нападающих спускаются в глубину и сваливаются на фланги, Гарре и Ежов меняются краями, причем Бенхамин смещается в разные зоны (например, может дублировать вингера на противоположном фланге), а прессинг эпизодами напоминает ромб. Важно, что «Крылья» выдерживали высокую линию при давлении.

Гарре теперь главный творец «Крыльев». Аргентинец обыгрывает, раздает, играет на фланге, заходит в середину, легко меняется краями и умно перегружает зоны около штрафной. В этом эпизоде Гарре шикарно подыграл Ежову (таймкод – 41:24).

Ташуев сохранил баскет-зоны, а левый защитник Богосовац – один из диспетчеров «Ахмата»

На первом сборе «Ахмат» сыграл с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Зенитом-2» (4:2). Сергей Ташуев выпустил оптимальный состав в первом матче: привычные 4-4-2, Камилов вышел под Конате, а Олейников наигрывался справа вместо Садулаева. «Ахмат» сохранил фирменные черты: агрессивный прессинг при розыгрышах соперника от ворот, баскет-зоны и перегрузы около чужой штрафной.

В некоторых эпизодах опорник Швец создавал тройку с парой центральных защитников, а затем «Ахмат» двигал мяч через левый фланг. Например, в левый полуфланг смещался Бериша, чтобы прокатывать мяч короткими передачами.

Еще потенциал левого фланга растет благодаря Богосовацу: защитник классно раздает передачи и поддерживает атаки.

Гончаренко экспериментировал с ролью Бевеева (сделал третьим центральным защитником) и уже использовал подключения Аюпова в штрафную

Виктор Гончаренко против «Нефтчи» (3:0) перешел на тройку центральных защитников: неожиданно к Эмерсону и Бегичу добавил крайнего защитника Бевеева, а по краям сыграли Кулаков и новичок Кики. «Урал» использовал гибридную схему: 3-4-3 могла превращаться в 3-5-2 из-за ролей Юшина и Егорычева (Александр дублировал середину с Каштановым, Андрей мог спускаться глубже), а при розыгрышах от ворот «Урал» переходил на четверку (из-за смещений Эмерсона или Бевеева на фланг).

«Урал» сохранил прессинг: встречал пятеркой на чужой половине, к давлению присоединялись латерали, а крайние центральные защитники выбрасывались за соперниками.

При владении Бевеев может подключаться по флангу, но гораздо чаще «Урал» оставлял тройку ЦЗ плюс опорника Сунгатулина. Второй полузащитник Тимур Аюпов (перешел из «Оренбурга») поднимался на чужую треть и напрягал защитников вместе с Каштановым и Юшиным (Егорычев мог отскакивать ниже), а латерали поддерживали ширину. Против «Нефтчи» сработало фирменное забегание Аюпова (в прошлом сезоне так разрывал за «Оренбург»): рванул из опорной зоны и забил после скидки Егорычева (таймкод – 35:41).

Абаскаль использовал 4-3-3, где Мозес – левая восьмерка, а при обороне снова был гибрид с высокой линией

Гильермо Абаскаль использовал против «Нефтчи» (2:0) схему 4-3-3, где Мозес неожиданно стал левой восьмеркой, Зобин – правой (обычно играет слева), а Мартинс – опорником. Игра Мозеса в середине – потенциально интересная атакующая находка. Виктор прекрасно таскает мяч, техничен и видит поле, поэтому может взаимодействовать с Промесом.

При высоком прессинге «Спартак» напоминал себя на зимних сборах: 4-3-3, очень высокая линия обороны, центральный защитник мог подниматься в опорную зону для подстраховки или за опекуном (обратите внимание на позицию ЦЗ Литвинова).

Многое зависело от игры защитников 1-в-1 и чтения эпизодов. Например, здесь Мартинс потерял своего игрока, Дуарте ориентировался на спину, поэтому «Спартак» получил быструю атаку.

Правда, Абаскаль все равно не отказался от гибрида. Во-первых, если левый защитник «Нефтчи» поднимался, за ним спускался Зиньковский. Во-вторых, такое происходило и при позиционных атаках – тогда «Спартак» играл в 5-3-2 или 4-4-2 (Промес поднимался к Мелешину, а Зиньковский зависел от позиции оппонента).

«Рубин» показал только одну игру полурезервным составом: Рахимов наигрывал 5-4-1 с интересными забеганиями Бакаева

«Рубин» показал только один матч на сборах – команда Рашида Рахимова проиграла «Крыльям Советов» (0:1). Казань сыграла вторым составом, хотя в старте вышли известные игроки: Егор Тесленко, Александр Ломовицкий, Солтмурад Бакаев и Виталий Лисакович. Основная идея – подвижные 5-4-1 с эпизодическим прессингом при передачах назад. Однако давление было слабым: один из опорников часто выбрасывался выше, и середина оголялась.

Главное впечатление – классные диагональные забегания Бакаева. Обычно Солтмурад двигался из правого фланга в середину, что привело к нескольким моментам.

Юран хочет построить в «Пари НН» атакующий футбол, но пока непонятно, что получится

«Мы провели два сбора: на первом был акцент на физическую подготовку, на втором – на тактические занятия. Мы плодотворно поработали, провели хорошую селекционную работу. Мы будем стремиться к тому, чтобы показывать атакующий футбол», – рассказал Сергей Юран.

Основной состав «Пари НН» проиграл «Динамо» (3:4), но счет не отображает содержание игры: команда Лички могла забивать гораздо больше. «Нижний» оборонялся в 5-3-2: при розыгрышах от ворот разбирал игроков 1-в-1, мог выдвигаться при передачах назад, а в остальное время выдерживал средний блок. Как правило, «Пари НН» сохранял компактность, но порой возникали проблемы: тройка полузащитников не покрывала все поле, «Динамо» могло бить издали (так положил Даса).

Атакующего футбола не было, но игру очень освежал Севикян. Эдгар вышел в паре нападающих с Сулеймановым и часто смещался вправо (и на фланг, и в полуфланг в штрафную). Его активность привела к двум голам: Севикян ассистировал Юлдошеву, а затем Живоглядову (таймкод – 1:26:38).