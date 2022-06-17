Новый тренер «Динамо» Йоканович: любит прессинг и владение, не играл длинными передачами и выводил «Фулхэм» в АПЛ

Ждем продолжения стратегии Сандро Шварца.

Новый главный тренер «Динамо» – серб Славиша Йоканович.

Коротко о его опыте работы:

• возглавил «Партизан» в сезоне-2007/08 и сразу на первой тренерской работе выиграл два золотых дубля (первый тренер в истории клуба, сделавший это дважды подряд), но уволился в начале сентября 2009-го из-за неудачного выступления в еврокубках.

• следующая остановка – Таиланд. Йоканович возглавил «Муангтонг Юнайтед» и сразу привел его к титулу, но покинул клуб после провала в азиатской Лиге чемпионов (1 очко в группе).

• дальше Йоканович неудачно поработал в Болгарии и Испании. «Левски» расстался с ним после 12 игр (6 побед, 4 ничьих, 2 поражения – болельщики считали, что увольнение преждевременно). А в пытавшемся не вылететь из Сегунды «Эркулесе» он набрал только 4 очка в 5 матчах – команда упала в третий испанский дивизион. Руководство предлагало остаться, но Славиша ушел.

• после неудачного отрезка – «Уотфорд». Йоканович стабилизировал проблемную команду (принял третьей в Чемпионшипе, но накануне руководство сменило трех тренеров за месяц) и вытащил ее в АПЛ напрямую, но не договорился о продлении контракта.

• так Славиша оказался в «Маккаби» и впервые за 11 лет вывел команду из Тель-Авива в групповой этап Лиги чемпионов (сезон-2015/16). Уже зимой тренер получил предложение от «Фулхэма» и вернулся в Чемпионшип, чтобы пройти двухлетний путь от борьбы за выживание (принял команду в 6 очках от зоны вылета) до выхода в АПЛ..

• Йоканович провалил единственный сезон в Премьер-лиге: после закупки на 100 миллионов долларов набрал 5 очков в 12 турах и на момент отставки занимал последнее место (впоследствии Клаудио Раньери и Скотт Паркер не спасли «Фулхэм» от вылета).

• через полгода серб оказался в Катаре и возглавил «Аль-Гарафу». Он улучшил результаты (поднял с 8-го на 4-е место) и вывел команду в квалификацию азиатской Лиги чемпионов. Сезон-2021 он начал в «Шеффилде», но не справился с проблемами – логично последовало увольнение после 19 туров (23 очка, 16-е место).

Это просто биография. А что стоит знать о Славише Йокановиче как о тренере?

Йоканович возглавил «Партизан» без тренерской лицензии – и сразу выиграл 4 трофея за 20 месяцев. Ушел из-за недостатка опыта

В конце 2007-го начинающий 39-летний тренер Славиша Йоканович возглавил «Партизан» без лицензии PRO – несмотря на отсутствие диплома, его назначение поддержали 14 из 15 членов совета директоров. Славиша принял команду на первом месте, в первом матче разгромно проиграл «Црвене Звезде» (1:4), но все равно выиграл чемпионат, а следом и Кубок.

Федерация футбола Сербии признала Славишу лучшим тренером сезона, но он неожиданно отказался от награды. «Это было не лучшее решение в моей жизни. Я понимаю это сейчас, но тогда верил, что делаю правильный выбор. Я только закончил дебютный сезон и выиграл два трофея, но спустя несколько дней после моей победы в номинации они начали говорить, что не уверены, что сделали полностью правильный выбор. И я решил не принимать награду. Если вы не уверены, что я лучший, то мне и не нужна такая награда», – сказал Йоканович спустя годы.

В следующем сезоне Славиша взломал сербский футбол: опередил «Войводину» на 19 очков («Црвену Звезду» – на 21), снова забрал Кубок, правда, провалился в еврокубках (не прошел квалификацию ЛЧ и набрал 0 очков в Кубке УЕФА). Следующая попытка в еврокубках – очередной вылет в квалификации ЛЧ от АПОЭЛ (0:2; 1:0) и как итог – расторжение контракта.

«Когда я покинул «Партизан» в 2009 году, мне казалось, что я сделал достаточно важных шагов. Я уже не мог усилить команду, так что не имело смысла оставаться, – рассказывал Йоканович. – Мне был нужен новый вызов, чтобы получить опыт. Я хотел испытать себя».

Йоканович любит активный испанский футбол, но на новом месте всегда адаптируется, а не насаждает стиль

«Я живу в Испании с 1993 года. Я там рос как игрок («Овьедо», «Тенерифе», «Депортиво») и открыл в себе тренерские способности. Мои помощники в тренерском штабе – испанцы, у нас схожие взгляды на футбол. Мы придерживаемся испанского стиля, но не копируем каждую деталь», – размышлял Йоканович о тренерских идеалах.

Возможно, умение адаптироваться – основная черта, которая поможет «Динамо».

Во-первых, Йоканович сменил множество стран и регулярно подчеркивал, что ему важно учитывать в работе местную культуру. Например, поначалу он хотел использовать в Таиланде испанские методики, но не стал: «Считаю себя смелым человеком. Я хороший наблюдатель: жил в разных местах с людьми из других культур. Каждый раз мне нужно что-то менять, я не могу игнорировать местные реалии. Невозможно превратить «Муангтонг» в «Барселону» за несколько месяцев, но мы движемся в правильном направлении. Когда я приехал, у нас было множество проблем. В первые недели я изучал игроков и придумывал, как помочь им приспособиться к моей системе игры».

Похожая история была и в Англии. Поэтому Славиша переманил в штаб Дина Остина, бывшего помощника Брендана Роджерса.

«Йоканович перешел в «Уотфорд» в середине октября вместе с новым тренерским штабом. Они задумались о приглашении английского тренера для помощи в адаптации, — объяснял Остин. – Мы пересеклись за чашкой чая. Получился прекрасный диалог. В конце встречи он предложил мне работу и спросил: «Когда хотите начать?»

Йоканович рассказывал, что в «Фулхэме» тоже начинал с местной культуры: «Когда я игроком переехал из Югославии в Испанию, то почти не почувствовал изменений. Все-таки игровые философии были близки: пас важнее удара.

А вот сменив Испанию на Англию (из «Депортиво» в «Челси» – Sports.ru), я увидел другой стиль футбола. Как-то Рэй Уилкинс сказал мне: «Делай меньше касаний, выбивай мяч вперед. В первые 20 минут не усложняй». Я был недоволен своим уровнем, так как не успел адаптироваться. Теперь у меня как у тренера достаточно опыта, я стараюсь понять местную культуру и желания болельщиков. Я пытался немного изменить «Фулхэм».

Йоканович постепенно менял философию, добавляя новые детали, связанные с испанским футболом. Сначала сталкивался с непониманием, но улучшение результатов принесло и веру в обновленный стиль.

«Его тренировки очень отличались от привычного процесса. Очень по-европейски: позиционное владение, круговые упражнения, интенсивный прессинг, быстрый возврат, важность переходов с мячом и без него, – удивлялся нападающий «Фулхэма» Мэтт Смит . – Многие англичане не понимали, что происходит. Но со временем наработки встраивались в нашу игру».

Так же Йоканович работал и в Катаре: не насаждение нового активного футбола любой ценой, а пошаговое улучшение атаки и обороны, как следствие – гладкий переход на другую модель.«Аль-Гарафа» в последний раз выиграла чемпионат 10 лет назад. В прошлом году они финишировали 8-ми, теперь – 4-ми и попали в квалификацию азиатской Лиги чемпионов. Мы эволюционировали, – пояснил Йоканович. – Я никогда не пытался в точности воспроизвести модель «Фулхэма» в Катаре. Я всегда пытался найти наиболее логичный стиль игры с учетом подбора игроков.

Да, нам удавалось доминировать во владении и прессинговать выше для быстрого возврата мяча. А когда было сложно, мы организованно защищались».

В Англии Йоканович стремился к хлесткому атакующему футболу и почти не использовал длинные передачи («Фулхэм» даже лидировал по владению и голам после комбинаций)

Интересно посмотреть на самые крепкие команды, которые возглавлял Славиша Йоканович. Контракт с «Уотфордом» он подписал в октябре 2014-го – причем тогда парадоксально стал четвертым главным тренером за 37 дней. Команда шла третьей, серб сохранил форму и до конца боролся за победу в Чемпионшипе (отстали от «Борнмута» всего на 1 очко и вышли в АПЛ со второго места).

Игроки к моменту прихода Славиши привыкли к схеме 3-5-2 (плюс использовалась 4-3-2-1), . Дин Остин рассказывал, что Йоканович не пытался починить еще не сломавшийся механизм: раз защитники привыкли к тройке, тренер согласился с командой. Ключевая причина – диалоги в раздевалке. Но в деталях влияние Йокановича было велико: он обучал «Уотфорд» контрпрессингу и позиционному нападению.

«Уотфорд» едва входил в топ-10 Чемпионшипа по ударам за игру и владению, но лидировал по голам после позиционных атак и стандартов плюс минимально использовал длинные передачи (реже – только «Дерби»). Атаковала команда очень сбалансированно: 35% атак – слева, 32% – через середину, 34% – справа (данные – Whoscored).

В «Фулхэме» Йоканович предпочитал 4-3-3 с очень высокой и смелой игрой крайних защитников, в доступе всегда была и более сбалансированная 4-2-3-1 – схема выбиралась исходя из формы команды и специфики соперника.

«Фулхэм» занял 6-е место в Чемпионшипе в первом полноценном сезоне Йокановича, но забивал при этом больше всех (86 голов в 46 матчах плюс был первым по ударам из штрафной), лидировал по владению и реже всех играл длинными передачами. В следующем сезоне команда чуть просела впереди, зато снизила количество пропущенных голов в позиционных атаках.

С «Шеффилдом» не получилось (занимал 16-е место после 19 туров). Журналист The Athletic Ник Миллер рассказывал, что провал Йокановича – глобальная ошибка руководства. Славиша искал удобные варианты для игры, но клуб совсем не усилил под него состав, продал лучшего вратаря Аарона Рэмсдейла и быстро пошел на увольнение, не дав тренеру времени исправиться.

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Одно из лучших качеств Йокановича – адаптивность, гармонично помноженная на желание продвигать активный футбол.

«Мы стремимся к тому, чтобы игра команды становилась лучше и каждый футболист добивался индивидуального прогресса. На данный момент у нас заложена хорошая база, при этом мы используем примерно 80% своего потенциала, – сказал после назначения Йокановича заместитель гендиректора «Динамо» по спорту Желько Бувач. – Надеемся, что Славиша со своим штабом, который предпочитает хорошо сбалансированный, атакующий стиль игры первым номером, позволит «Динамо» выйти на новый уровень».

Пока приглашение серба и правда кажется логичным продолжением работы с Сандро Шварцем. Оба – за современный и агрессивный футбол.

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Фото: Gettyimages.ru/Thomas Niedermueller/Bongarts, Alex Morton, Ker Robertson, Alex Livesey; globallookpress.com/Kieran Galvin/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst