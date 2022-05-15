Лучший сезон Малкома в «Зените»: лидирует по моментам и вовлеченности в атаку, но не хватает яркости

Нужно прибавить в завершении.

Малком – самый дорогой трансфер РПЛ за последние годы (40 млн евро в рассрочку на 5 лет).

«Зенит» оформил сделку в сезоне-2019/20, но уже после второй игры бразилец получил серьезную травму – в итоге пропустил всю Лигу чемпионов и вернулся только на зимних сборах. В следующем году Малкому снова мешали травмы: лечился весь первый круг Лиги чемпионов, а затем получил повреждение в межсезонье, после которого восстановился только к апрелю.

За два года вингер провел всего 40 матчей во всех турнирах и оформил 7+5 по «гол+пас» – трансфер казался провалом.

В этом сезоне дела пошли лучше: у Малкома 9+7 в 34 играх за «Зенит» (уступает только Дзюбе).

Травмы – стечение обстоятельств, но даже когда бразилец здоров, от него ждут гораздо большего. В этом сезоне Дуглас Сантос, Вендел и Клаудиньо сверкали ярче.

Давайте присмотримся к Малкому внимательнее.

За 2 сезона Малком пропустил 35 матчей и отметился результативными действиями только в 8 играх

В апреле 2019-го в программе «8-16» Сергей Семак рассказывал, что «Зениту» необходимы футболисты с навыком игры 1-в-1: «Нужны игроки, которые могут контролировать мяч. Посмотрите на «Манчестер Сити»: у Гвардиолы есть игроки, которых он выставляет на фланги – они могут обыграть 1-в-1 любого.

Если в команде есть игрок, который обыгрывает 1-в-1, обстановка на поле сразу меняется – ты должен сделать все, чтобы создать для него такую возможность.

В нашем случае важна командная игра. Индивидуально у нас нет игроков, которые могут решить эпизод».

Планировалось, что приобретение Малкома обеспечит мобильность и непредсказуемость на правом фланге – в «Бордо» и «Барселоне» бразилец показал, что опасен в любой ситуации (обводил, комбинировал, смещался в середину).

В Петербурге вингер перспективно начал: разогнал три хорошие атаки против «Краснодара» (1:1, вышел на концовку), смещался в середину во втором тайме против «Динамо» (2:0) и заработал удаление для Артура Юсупова. Но в Москве Малком получил травму, из-за которой пропустил несколько месяцев.

Во второй части сезона он набирал форму и никак не мог забить, но перед ковидной паузой поучаствовал в разгроме «Урала» (7:1, оформил 1+1).

После рестарта РПЛ бразилец полезно сыграл в топ-матчах: доминировал против ЦСКА на новой позиции (играл под Азмуном и Дзюбой в ромбовых 4-4-2 и дважды забил), был одним из самых опасных игроков в чемпионской игре с «Краснодаром» (4:2, лидер по ключевым передачам), организовал победный гол «Спартаку» в полуфинале Кубка России (2:1) и заработал пенальти в финале с «Химками» (1:0).

Второй сезон показался более спорным. Малком пропустил первый круг ЛЧ (еще «Зенит» тогда сыпался в чемпионате) и начало весны. В сыгранных матчах вингер практически не набирал очков – до апреля Малком оформил всего 1+1 (забил «Тамбову» и ассистировал Дзюбе против «Арсенала»).

Один из проблемных отрезков Малкома – период после травмы, помноженный на упрощение игры от Семака из-за травм Дриусси, Азмуна и Дзюбы. Оптимальная форма пришла только в декабре: Малком бодро сыграл против «Динамо» (3:1, лидировал по созданным моментам вместе с Дугласом Сантосом) и организовал несколько шансов со «Спартаком» (3:1).

После первой части Малком входил в топ-5 РПЛ по xThreat в пересчете на 90 минут (передачи, создающие остроту у чужих ворот), но этого явно не хватало – бразилец не забивал издали и не решал матчи игрой 1-в-1.

В интервью Sports.ru Малком признал, что ему не хватает яркости и эффективности: «На адаптацию я потратил год. Сейчас я понимаю, что действительно должен бить чаще, знаю, что могу это делать качественно. Есть и второй фактор – травмы. Когда возвращаешься на поле после полугодичного отсутствия, немного боишься бить в полную силу, страх уходит только со временем. Сейчас чувствую, что мой игровой менталитет меняется на тот, что подходит РПЛ».

Но на зимних сборах бразилец вновь получил травму и вернулся только в апреле.

Несмотря на очередные сложности, Малком стал важной частью весенней эволюции «Зенита». Семак чередовал линейные и ромбовые 4-4-2 и создавал условия для Малкома.

Бразилец помогал в обороне: садился на фланг или прессинговал свою зону, заужал линию в середине (смещался туда, когда мяч был на противоположном фланге). Глубокая позиция плюс прессинг ставили его в комфортные условия. Он регулярно разгонял контратаки, набирал скорость. Была и другая деталь – глубокая позиция при обороне лишала его опеки (крайние защитники встречали Малкома когда он уже разогнался).

В итоге бразилец чуть поправил результативность – оформил 2+2 в 6 матчах. Он стал лидером чемпионата по ожидаемой угрозе от передач в пересчете на 90 минут, вошел в топ-10 РПЛ по успешным обводкам, закончил пятым по xGChain (вклад в атаки с ударами, включающий и промежуточный пас или касание, и передачу под удар, и сам удар, остальные сыграли на 500 минут больше). Бразилец приносил пользу при владении и начале атак, но ему не хватило яркости и реализации, чтобы закрепить статус топ-игрока.

Стартовые два года получились скомканными, так как Малком пропустил много игр и явно не оправдывал свой ценник на дистанции сезона, а полезные качества не конвертировались в результативность.

Сейчас Малком адаптировался: влияет на команду во всех фазах атаки, топ по созиданию, но Семак ждет большего

«Качество его игры, польза однозначно увеличивались. На это [низкую результативность после приезда в Россию] напрямую повлияли травмы – он третий год в команде и пропустил две Лиги чемпионов. Он не теряет простые мячи, хорошо цепляется за мяч, может разогнать атаку, отдать передачу, может пробить.

Хотя, думаю, нужно стремиться к тому, чтобы еще больше забивать и отдавать, потому что болельщики ждут от него более яркой игры. Мне не хватает разнообразия, когда все ждут от него действия, и он его же и делает», – рассказывал Сергей Семак в интервью Sports.ru.

Семак расписал ситуацию Малкома через два тезиса:

1. Бразилец – важный игрок, который приносит команде много пользы благодаря разноплановости и улучшению игры относительно предыдущих сезонов.

2. Важно добавлять в яркости, реализации и непредсказуемости – именно этого не хватало «Зениту» в равных матчах против «Челси» (0:1), «Ювентуса» (0:1), «Мальме» (1:1).

Оба понятия важно разделить: Малком очень вовлечен в командную игру и классно помогает партнерам (создает рисунок игры), но он должен гораздо чаще решать эпизоды.

Семак говорил об этом в феврале – высказывание было логичным. В первой половине сезона результативные действия Малкома становились победными только в двух матчах (ассисты на Клаудиньо против «Рубина» и ЦСКА). Весной ситуация улучшилась: Малком принес победы с «Арсеналом» (3:0) и «Краснодаром» (3:1), а гол «Локомотиву» стал чемпионским (3:1). Но учитывая эти действия, нужно быть объективными – голы «Краснодару» и «Локо» получились слегка курьезными.

Однако польза измеряется не только голами.

Малком – один из самых вариативных игроков лиги. Формально он привязан к правому флангу, но играет везде: заходит в середину и открывается между линиями, опускается к защитникам/опорникам для старта атак, разгоняет контратаки, меняется флангами и комбинирует там, где считает нужным. По сути, Малком – десятка, которая привязана к правому флангу из-за оборонительных моментов.

Вовлечение – важный момент. XGChain – классический показатель, связанный с разными фазами атакующих действий. Он учитывает вклад в атаки с ударами, включающий и промежуточный пас или касание, и передачу под удар, и сам удар. Малком – лидер РПЛ по этой метрике (как суммарно, так и в пересчете на 90 минут), а единственный конкурент – Вендел, сыгравший на 142 минуты больше.

Картина дополняется другими атакующими цифрами (данные – телеграм-канал Opta). Продуктивность становится уникальнее, если учесть, что практически все конкуренты сыграли больше Малкома на 300-400 минут:

– Малком – второй в РПЛ по участию в ударах (159, у Захаряна – 160, но Арсен сыграл на 512 минут больше);

– лидер по количеству взаимодействий с командой, которые заканчивались голами (23);

– первый по вовлеченности в xG (20,01);

– третий по созданным моментам (59), в лидерах по явным голевым шансам (11, столько же у Антона Зиньковского, сыгравшего на 486 минут больше) и предголевым передачам (6, столько же у Дугласа Сантоса и Даниила Фомина – тоже играли чаще);

– первый по передачам в финальную треть и лучший среди вингеров по касаниям в чужой штрафной.

Однако есть пара моментов, где Малком проседает. Во-первых, его не всегда хватает на прием мяча в опасных зонах у чужих ворот (показатель «Expected Threat адресат» на картинке ниже). Во-вторых, из-за этого страдают рывки с мячом в радиусе штрафной площади (deep carries) и личные голевые моменты – Малком гораздо чаще обыгрывает на границе средней и финальной трети.

Дополнительный момент – игра в штрафной. Он один из лучших по касаниям в чужой штрафной и уступает только Гамиду Агаларову по ударам из нее, но пока не получаются обводящие удары справа и удары из левого угла (о них – ниже).

Но бразильский вингер – абсолютный топ последних лет по продвижению. У него классный дистанционный дриблинг – он очень взрывной, что помогает быстро продвигать атаки на рывках (чаще использует дриблинг именно в этих фазах, а не в штрафной).

Важная деталь – в разнообразии обострения. Например, он в топе по точным передачам в радиус штрафной (deep completions), по приближению мяча к чужим воротам (fields gained пас) и абсолютно лучший по передачам под удар.

Малком – одиннадцатый в РПЛ по передачам в штрафную с учетом кроссов, зато в топовом перцентиле по суммарной опасности передач без учетов навесов (xThreat без навесов).

Данные и графика – телеграм-канал «Футбол в цифрах»

Стиль Малкома: комбинационный футбол, минимум эгоизма на мяче и смещения в середину

«В Россию я переехал с барселонским менталитетом – заточенность на пас, постоянный контроль мяча. Да, нигде не запрещалось обыгрывать один-в-один, но потом нужно найти партнера и отдать пас.

Я обожаю ситуации один-в-один с крайним защитником соперника. Обводка, прорыв по краю – это мое», – рассказывал Малком о своем стиле.

Атакующие скиллы Малкома можно разделить на шесть алгоритмов:

1. Поиск свободного пространства между линиями – бразилец правильно ставит корпус и быстро разгоняет атаки после приема. Один из последних примеров – чемпионский матч против «Локомотива» (3:1). Малком за секунду вывел Сергеева на удобную позицию.

Графика – InStat

2. В игре между линиями и поиске свободного пространства есть еще несколько интересных деталей. Он умело создает ситуации для навесов и проникающих передач низом. Ключевые условия: отрыв от защитников (помогает держать левую ногу свободной) и прием вполоборота – так он получает возможность улучшить позицию и сразу переложить мяч под удобную ногу.

3. Он верно расценивает положение партнеров в позиционном нападении, поэтому часто ждет включение по флангу. Левую ногу Малкома регулярно прикрывают, поэтому он заужает пространство через смещение в середину или полуфланг, а затем отдает проникающий пас под забегание партнера – так «Зенит» создает условия для прострелов.

4. Разгон контратак – опускается и тащит мяч из глубины плюс часто дожидается партнеров в свободных зонах, стягивая на себя внимание. Самый яркий пример сезона – гостевая игра против «Локо» (1:1), когда бразилец разрывал в контратаках (создал два топ-шанса во втором тайме и пару полумоментов), а защитники москвичей не успевали или фолили.

Частично этот пункт совпадает с предыдущим: Малком хорошо интерпретирует ситуации в позиционках и быстрых прорывах. В Казани (3:1) он обеспечил пространство Далеру Кузяеву: чуть сбросил скорость и ушел в центр, чтобы расширить зону для забегания.

Из последнего – гол Магомеда Оздоева в Краснодаре (3:1). Малком отдал вперед на Андрея Мостового – так он отрезал его прямого опекуна и вынудил Сергея Петрова броситься на подстраховку. Итог – передача на все еще открытого Оздоева.

5. Шикарные смещения с правого фланга на левый – Малком не добрал несколько голов из-за плохой реализации, но он первоклассно выбирает моменты для включения из середины налево плюс выдерживает линию офсайда – так он уже забил несколько мячей, но мог выжать гораздо больше.

О важности этого компонента рассказывал Сергей Семак: «Мы много разговариваем с Малкомом, пытаемся переводить его на другой фланг, чтобы он обыгрывал не только в центр, но и в бровку».

Именно смещения Малкома (плюс эффективность Вендела) помогли уйти с 0:2 против «Бетиса»: бразилец топово открылся с левого фланга плюс создал момент для Дзюбы (Руй Силва потащил).

6. Проникающая передача под левую ногу соперника с последующим рывком вперед (часто ждет обратный пас). Как правило, Малком показывает, что передача пойдет левее, но затем прокидывает мимо опорной ноги или разрезает оборону шведой.

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В этом сезоне Малком – важная часть комбинационной игры. Он лучший по большинству атакующих показателей и влияет на команду в разных частях поля.

Ключевые претензии к нему – недостаток разнообразия при игре 1-в-1 (не вытаскивал трудные матчи) и специфичная результативность – «Зенит» ждал от него большего за три сезона.

Игра против «Спартака» – идеальная возможность показать себя в топ-матче и сделать сезон более ярким.

Фото: premierliga.ru; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев; кадры трансляции «Матч ТВ»