Новая роль Клаудиньо: играет в центре поля, но все равно много создает

0+1 – результат смены позиции, а не спада.

Клаудиньо – главный летний трансфер РПЛ-2021/22. Болельщики «Зенита» уже четырежды выбирали его игроком месяца, а пользователи Sports.ru признали лучшим во всей лиге в первой части сезона.

Осенью Клаудиньо оформил 7+2 в РПЛ плюс забил «Мальме» (4:0) и «Челси» (3:3) в Лиге чемпионов, но после возобновления сезона результативность резко упала. Пока во второй части чемпионата у Клаудиньо – лишь один ассист против «Рубина» (3:2).

Сразу после перехода Клаудиньо успешно переключался с позиции инсайда в 3-4-3 (доминировал против «Рубина», «Спартака» и «Динамо») на роль вингера в 4-4-2/4-2-3-1 (вытащил «Зенит» с 0:2 против «Ростова» и сверкнул в домашней игре с «Челси»).

В 2022-м ситуация кардинально изменилась. В перерыве домашнего матча с «Бетисом» (2:3) Семак перестроил «Зенит» с 4-2-3-1 на 3-4-3, в которых Клаудиньо откатился в опорную зону к Венделу (Кузяев сыграл второй тайм латералем, Барриос – центральным защитником). «Зенит» спасал матч, поэтому и переключился на смелое сочетание в середине.

Но затем Ракицкий покинул «Зенит», Кузяев получил повреждение, и пока так и не вернулся в общую группу Ловрен. Из-за отсутствия ключевых игроков Семак менял команду за счет Барриоса, Дугласа Сантоса и Клаудиньо. Барриос и Дуглас переехали в центр обороны, а Клаудиньо – в пару к Венделу.

За полтора месяца Семак использовал Клаудиньо вингером в 4-2-3-1 и 4-4-2, центральным полузащитником в 3-4-3 и восьмеркой в 4-3-3.

Чаще всего Клаудиньо выходил в центре полузащиты, где он больше оборонялся и начинал атаки из глубины. Во второй части РПЛ Клаудиньо – лидер по передачам в финальную треть, тогда как осенью даже не входил в топ-20 из-за игры около штрафной.

Зимой в интервью Sports.ru Семак рассказывал, что в «Зените» переживали за оборонительные скиллы Клаудиньо: «Единственное, что смущало – его физические качества, насколько он сможет выдерживать уровень единоборств в РПЛ. Это смущало не только нас – интереса к нему от европейских клубов практически не было. Сомнения были в сравнении чемпионатов. В Бразилии он не проседал значительно по единоборствам, подборам, отборам. Но нужно понимать, что это чемпионат Бразилии».

Весна уже доказала, что Клаудиньо готов к режиму многозадачности. В первой половине сезона он уступал партнерам по отборам, подборам и перехватам (логично – он играл впереди и меньше оборонялся). Сейчас Клауд серьезно прибавил в оборонительной работе: лидер «Зенита» по отборам, второй по перехватам, третий по подборам, к тому же лучший среди полузащитников по овладеваниям на чужой половине.

Клаудиньо в опорной зоне – отличный вариант, если «Зенит» рассчитывает на контроль, но его отсутствие в финальной трети снижает атакующий потенциал.

«В атаке было маловато остроты у нас. Сегодня немножко медленно развивали атаки, медленно шли на завершение. Немножко скорости в атакующих действиях нам не хватало», – объяснял Семак после «Сочи».

Похожая история была в гостевом матче с «Бетисом». При атаках «Зенита» Клауд легко находил свободные зоны, открываясь под передачи от защитников, но основная острота все-таки приходила после стандартов или его появления около чужой штрафной.

Зато Клаудиньо помогал в обороне. Его пару раз обыграли в Испании, сам бразилец мог несвоевременно выдергиваться, но это компенсировалось подстраховкой и качественными единоборствами. Например, Клаудиньо замыкал фланговые прессинг-ловушки (совершил 4 возврата мяча).

В Сочи Клаудиньо часто играл по Нобоа, препятствуя быстрым разворотам атак «Сочи».

Несмотря на широкую роль в обороне, Клаудиньо все еще активен у чужих ворот (сказывался и уровень «Уфы» с «Арсеналом»). После возобновления РПЛ бразилец сделал только одну голевую передачу, зато стал лучшим по вовлеченности в атаки (xGChain), а по ожидаемой опасности уступил только Языджи (xA+xG).

Клаудиньо влияет на «Зенит» из любой точки поля: лидер РПЛ по передачам в финальную треть, входит в топ-10 по передачам в штрафную (перед зимним перерывом шел в восьмом десятке), лучший попасам под удар.

Просадка в результативности Клаудиньо – не спад, а следствие новой роли на поле. Весной ближе к атаке бразилец в сумме отыграл только 75 минут в домашнем матче против «Бетиса» и в Самаре. После ухода Ракицкого функции разыгрывающего перераспределили между Дугласом Сантосом, Венделем и Клаудиньо.

Теперь Клаудиньо получает мяч гораздо ниже, но все равно часто отдает передачи под удар.

Возможно, в ближайших матчах Семак вернет бразильца ближе к чужой штрафной – в конце сезона новые идеи точно не помешают.

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Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев