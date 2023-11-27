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«Спартак» набрал на семь очков меньше, чем за этот же период РПЛ сезона-2022/2023

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Сегодня, 10 декабря, состоялись заключительные матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги, по итогам которых сформировалась турнирная таблица чемпионата перед зимним перерывом.

Московский «Спартак» по итогам 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Таким образом, красно-белые набрали на семь очков меньше, чем за этот же период РПЛ сезона-2022/2023. Тогда «Спартак» шёл на втором месте в турнирной таблице РПЛ перед зимним перерывом, набрав 37 очков.

Московский «Спартак» проиграл в шести матчах текущего розыгрыша РПЛ — столько же поражений было у красно-белых за весь сезон-2022/2023 (6). Стоит отметить, что к 18-му туру сезона-2022/2023 у «Спартака» было лишь три поражения.

По итогам 18 туров в чемпионате России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России по футболу уходит на зимний перерыв и возобновится в марте 2023 года.

Источник: championat.com

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