Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру «Спартака» в матче с «Зенитом», отдельно отметив работу Гильермо Абаскаля.

«Не хочется подробно обсуждать тактический план на игру Абаскаля — это внутренняя работа тренера. Хотя, конечно, отсутствие в стартовом составе Бонгонды удивило.

«Спартаку» с такой игрой будет сложно претендовать на высокие места. Нет баланса. Самый красноречивый факт - показатель забитых и пропущенных. 12-10... Ну о чем тут можно говорить? Сейчас в таблице лидируют «Краснодар» и «Урал» - два и три пропущенных мяча соответственно. Все логично.

При довольно эффективной линии атаки «Спартак» сильно проседает в обороне, особенно в центральной зоне. Абаскаль хотел удивить Семака новой схемой. Не знаю... В современном футболе уже сложно что-то придумать сверхоригинальное. Результата добиваются команды, чьи тренеры стабилизируют состав и тактическое построение игры.

В игре «Спартака» многовато эмоций, а вот класса не хватает. В начале сезона многие опять начали петь дифирамбы Абаскалю. Его слова о слабом судействе и несправедливом результате - популизм. После поражений нужно прежде всего искать причины в себе и в футболистах. Да даже в игроках в меньшей степени. За результат, тактику, комплектование команды отвечает вообще-то тренер», - заявил Валерий Газзаев.