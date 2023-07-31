Матч «Рубин» — «Спартак» состоится сегодня в 17:30 на «Ак Барс Арене».

«Спартаку» реально сегодня забрать три очка. Красно-белые – фавориты, но «Рубин» уже созревшая команда с опытным специалистом. Казанцы будут играть на результат.

Никакой недооценки у «Спартака» быть не должно. Предстоит трудный матч, но по потенциалу «Спартак» сильнее, но его надо реализовать. Пока нет игровых связей у футболистов красно-белых, но тренер ищет.

По подбору футболистов «Спартак» намного лучше», — сказал Гладилин.

В прошедшем туре «Спартак» выиграл у «Балтики» со счетом 2:1, а «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» 1:1.

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