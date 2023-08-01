Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над «Балтикой» в матче 2-го тура РПЛ.

«Спартак» обыграл двух аутсайдеров. «Оренбургу» два раза по ходу матча проигрывал. Сегодня, будь исполнители в «Балтике» помастеровитей, один из трех выходов точно бы забили. «Спартак» играл, на мой взгляд, неубедительно. Были моменты, когда «Балтика» имела позиционное преимущество. Да и моментов у клуба из Калининграда было хоть отбавляй.

Когда начнутся игры с сильными командами, думаю, «Спартак» очень быстро опустится ниже пятого места. По игре в чемпионате, считаю, что команда выглядит хуже, чем «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и даже, наверно, хуже, чем «Ростов», — сказал Червиченко.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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