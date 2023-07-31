Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что отсутствие Георгия Джикии в стартовом составе команды на матч второго тура чемпионата России против калининградской «Балтики» стало для него сюрпризом.

Встреча в Москве завершилась счетом 2:1 в пользу хозяев, Джикия вышел на замену на 87‑й минуте вместо Руслана Литвинова.

— «Спартак» сыграл в обороне как обычно, не совсем плохо, но и нельзя сказать, что хорошо. У «Балтики» было большое количество моментов, на гол они точно наиграли. Удивлен, что Джикия был не в стартовом составе, что играл Алексис Дуарте.

У меня объяснения нет. Никто пока этого не понимает. На мой взгляд, Джикия — сильнейший защитник «Спартака», его отсутствие удивило, — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Команда Гильермо Абаскаля набрала шесть очков в двух матчах нового сезона РПЛ и в третьем туре сыграет на выезде с казанским «Рубином».

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