Спартак ТВ
Блог

Эдуард Мор: «Джикия — сильнейший защитник «Спартака». Удивлен, что он не попал в стартовый состав»

Клубы Клубы
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что отсутствие Георгия Джикии в стартовом составе команды на матч второго тура чемпионата России против калининградской «Балтики» стало для него сюрпризом.

Встреча в Москве завершилась счетом 2:1 в пользу хозяев, Джикия вышел на замену на 87‑й минуте вместо Руслана Литвинова.

— «Спартак» сыграл в обороне как обычно, не совсем плохо, но и нельзя сказать, что хорошо. У «Балтики» было большое количество моментов, на гол они точно наиграли. Удивлен, что Джикия был не в стартовом составе, что играл Алексис Дуарте.

У меня объяснения нет. Никто пока этого не понимает. На мой взгляд, Джикия — сильнейший защитник «Спартака», его отсутствие удивило, — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Команда Гильермо Абаскаля набрала шесть очков в двух матчах нового сезона РПЛ и в третьем туре сыграет на выезде с казанским «Рубином».

Источник

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergio1964
Выпустили Джикию в конце. Гол (,головой) с места, где должен был быть левый центральный защитник Джикия. Удивлен ты!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильяс
Понятно же , что Джикия не вышел в старте, из-за усталости
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pain
зато Дуарте неплохо себя показал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий