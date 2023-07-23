Защитник «Спартака» Павел Маслов в интервью поделился впечатлениями от выступления «Балтики» во втором туре РПЛ. Москвичи одержали победу на калининградцами со счётом 2:1.

– Хорошая команда, организованная, работоспособная. Сегодня была очень тяжелая игра, они создали очень много проблем, создали много моментов и мы очень рады победить в этой игре.

– Можно сказать, что эта команда способна попортить кровь многим лидерам РПЛ?

– Да, абсолютно. Я считаю, что это сильная команда, организованная. Конечно, всем с ними будет тяжело.

– Были в том году новички такие как «Торпедо», у которых не все шло, мало очков набрали. Не думаете, что «Балтика» из таких?

– Нет, не думаю. Не хочу сравнивать их с «Торпедо», не хочу сравнивать их ни с кем. Могу сказать по «Балтике» – хорошая команда, пытается играть в футбол, пытается прессинговать, так что, я думаю, всем будет с ними тяжело, – сказал Маслов.

Следующий матч балтийцы проведут 6 августа против воронежского «Факела». «Спартак» в третьем туре встретится с «Рубином», матч назначен на 5 августа.

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