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Николсон вернется в расположение «Спартака» 26 июля

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Агент нападающего Шамара Николсона Ненад Портега рассказал «СЭ», когда футболист вернется в расположение команды после десятидневного отпуска, полученного после выступления на Золотом кубке КОНКАКАФ.

«Шамар прибудет в расположение «Спартака» завтра», — сказал Портега «СЭ».

12 июля сборная Ямайки, за которую выступает Николсон, в полуфинале турнира уступила Мексике (0:3) и покинула Золотой кубок КОНКАКАФ.

Ямайцы разделили третье место на турнире вместе со сборной США. В сезоне-2022/23 26-летний Николсон провел 22 матча в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

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2 комментария

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Oleg Oleg
Брехня.Счёт был 5-0 и играла Ямайка с Аргентиной.
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Rafael Yukhananov
Сразу в Краснодар
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