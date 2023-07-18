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​«Спартак» получает бронзовые медали РПЛ в закрытом режиме

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Скоро старт нового сезона.

После вторничного товарищеского матча против «Нефтчи» футболисты «Спартака» получили бронзовые медали за третье место в прошлом чемпионате России. Мероприятие в конференц-зале «Открытие Арены» является закрытым для журналистов, о чём рассказывает телеграм-канал «Бухтельная». Напомним, что «Спартак» обыграл «Нефтчи» на своём поле со счётом 2:0. Авторами голов стали Павел Мелёшин и Квинси Промес. В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Оренбург». Матч на «Открытие Арене» пройдёт в воскресенье, 23 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.  

Источник: euro-football.ru

3 комментария

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bevooch
Ответ Доктор Верховцев
Стыдно?
Почему медали должны быть стыдными? Третье место после десятого - в любом случае достойный результат. Ну а ваши ожидания - это известно чьи проблемы.
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Доктор Верховцев
Ответ bevooch
Почему медали должны быть стыдными? Третье место после десятого - в любом случае достойный результат. Ну а ваши ожидания - это известно чьи проблемы.
Мои ожидания? Никаких, относительно награждения Спартака. Могли бы и на поле вручить, чтобы болельщики поаплодировали.
+2
0
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Доктор Верховцев
Стыдно?
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