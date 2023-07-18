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Губерниев — о возможном переходе Эраковича в «Зенит» вместо «Спартака»: «Кто первым проснулся, того и тапки»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» возможный трансфер защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Зенит».

Ранее в СМИ сообщали, что Эракович, к подписанию которого был близок «Спартак», перейдет в «Зенит». «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. В этой ситуации «Зенит» ведет себя агрессивно.

Я могу понять команду, потому что они хотят снова быть чемпионами. Но это же понято, что «Зенит» будет делать максимум для того, чтобы скупать игроков. Остальным командам нужно понимать и готовить дополнительные коврижки для футболистов. Поэтому в этой ситуации мне кажется, кто первым проснулся, того и тапки», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Губерниев считает, что «Зенит» хочет показать превосходство над всеми другими клубами.

«Безусловно, «Зенит» показывает свое превосходство над другими клубами. В этом смысле антагонизм между «Зенитом» и другими командами, между болельщиками и болельщиками всех остальных клубов будет возрастать. Но тем интересней. Представляете, какой теперь раздражитель «Зенит». Он и так был уже серьезным раздражителем. Поэтому «Зенит» всем показывает конфетку: «А ну-ка отними», «А ну-ка обыграй» иными словами.

Мне кажется, что мотивация для всех клубов в сезоне просто роскошная. И для цска, и для «Спартака», и для всех остальных. Поэтому тем интересней им будет обыгрывать «Зенит». Что касается «Зенита», это же не запрещено правилами? А моральная сторона сейчас никакого значения не имеет. Командам нужно усилиться, скоро старт чемпионата. Поэтому все это в пользу бедных», — добавил Губерниев.

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5 комментариев

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Алексей Шохов
в следущем году газ дорожает на 8%.всё для зенита.
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Сергей Ошлапов
Этот за бабки любого обсудит.
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Ильдар Фарукшин
Что что он умеет Губу внужную сторону раскатать 😊😊😊😊
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koskyan
Ответ Ильдар Фарукшин
Что что он умеет Губу внужную сторону раскатать 😊😊😊😊
вооще-то здесь видна критика. Пусть в намеках, но он критикует Зенит. А как по другому? Куда он пойдет работать, если почти всё спортивное ТВ под Газпромом? Губер не дурак и языком ворочает знатно. Может с ного до головы помоями облить, а собеседник не поймет
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Ильдар Фарукшин
Ответ koskyan
вооще-то здесь видна критика. Пусть в намеках, но он критикует Зенит. А как по другому? Куда он пойдет работать, если почти всё спортивное ТВ под Газпромом? Губер не дурак и языком ворочает знатно. Может с ного до головы помоями облить, а собеседник не поймет
Нельзя быть немного беременной. Боишься потерять работу не комментировай всё подряд, никто его не заставляет . А так ловит хайп
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