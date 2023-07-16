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Mozzart Sport: «Спартак» сделал официальное предложение о трансфере защитника «Црвены звезды» Эраковича за 7 млн евро

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Портал Mozzart Sport сообщил, что московский «Спартак» направил в адрес «Црвены звезды» официальное предложение о покупке защитника сборной Сербии Страхиньи Эраковича.

Руководство «народной команды» готово выложить за 22-летнего Эраковича семь миллионов евро, кроме того, предложение включает в себя ещё и 10% от будущей перепродажи футболиста.

«Звездаши» же хотят выручить за Эраковича не меньше девяти миллионов евро. Эракович является воспитанником академии «Црвены звезды».

В сезоне-2022/2023 в активе защитника две голевые передачи в 47 играх в Суперлиге, Кубке Сербии, а также еврокубках. Также на счету серба один забитый мяч в пяти проведённых за национальную сборную матчах. Контракт Эраковича со «звездашами» с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сербской сборной в девять миллионов евро.

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4 комментария

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Ленид Вилькин
Дай бог чтобы спартаковские потребности стоили меньше спартаковских возможностей,а по качеству их превосходили ! Пошел пить пиво за это и за нового защитника ! Спасибо за возможный минус ! 😀
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