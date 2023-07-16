Итальянский журналист издания Tuttosport Франки Массимо высказался о возможном переходе в московский «Спартак» защитника «Сассуоло» Рожерио.

«Возможно, Рожерио поможет «Спартаку», даже если он не чемпион и играет за «Сассуоло», а не за «Интер», «Милан», «Ювентус» или «Наполи». Он классический левый защитник, любит работать, подключаться к атакам, навешивать.

Когда ему было 18 лет, то Рожерио казался многообещающим талантом. Его купил «Ювентус» после выступления на чемпионате мира среди юношей до 17 лет в состав сборной Бразилии.

Затем, он был вызван в бразильскую сборную до 20 лет. Но в Турине он ни разу не играл за первую команду и ушел после первого же сезона. На взрослом уровне у него ни одного матча в сборной Бразилии. Повторяюсь, он не чемпион, а защитник из провинциальной команды «Сассуоло», – сказал Массимо.

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