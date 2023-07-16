Спартак ТВ
Блог

«Он казался талантом, но ушел из «Ювентуса» после первого же сезона». Итальянский журналист — о возможном новичке «Спартака» Рожерио

Спартак Спартак
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Итальянский журналист издания Tuttosport Франки Массимо высказался о возможном переходе в московский «Спартак» защитника «Сассуоло» Рожерио.

«Возможно, Рожерио поможет «Спартаку», даже если он не чемпион и играет за «Сассуоло», а не за «Интер», «Милан», «Ювентус» или «Наполи». Он классический левый защитник, любит работать, подключаться к атакам, навешивать.

Когда ему было 18 лет, то Рожерио казался многообещающим талантом. Его купил «Ювентус» после выступления на чемпионате мира среди юношей до 17 лет в состав сборной Бразилии.

Затем, он был вызван в бразильскую сборную до 20 лет. Но в Турине он ни разу не играл за первую команду и ушел после первого же сезона. На взрослом уровне у него ни одного матча в сборной Бразилии. Повторяюсь, он не чемпион, а защитник из провинциальной команды «Сассуоло», – сказал Массимо.

Источник

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Гагаркин
думаю сможет проявить себя наш чемпионат как раз для него не из топового клуба придет значит работяга желаю удачи и добро пожаловать в семью красно белую Вперёд Спартак
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Поможет, Рыжий подскажет. Все будет хорошо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DZ0
Главное, чтобы не стал легионером на аренду на следующий сезон... И ЦЗ все-равно нужен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ленид Вилькин
Верим,верим что Рожерио хороший.Но когда увидим его и скажем это очно ?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий