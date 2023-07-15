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Александр Соболев рассказал, почему перестал дарить футболки болельщикам

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что отказался от практики дарения футболок болельщикам на трибунах после того, как стал находить их на сайте объявлений.

«Сейчас футболок мало, но я их и не отдаю никому. Люди делают плакаты, я отдаю, а затем нахожу их на сайте объявлений», — сказал Соболев в видео, опубликованном на YouTube-канале «ФК Бей Беги».

26-летний Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года. С тех пор нападающий в 105 матчах забил 48 голов и отдал 23 результативные передачи.

Его контракт с московской командой истекает летом 2026 года. «Спартак» начнет новый сезон домашним матчем с «Оренбургом» на «Открытие Банк Арене». Встреча Российской Премьер-Лиги пройдет 23 июля.

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3 комментария

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Ленид Вилькин
Что достается на шару,т.е. за халяву не ценится,а Соболь пашет (трудится) на поле вовсю.Иногда даже чересчур...А кажется до 17 июля номер 7 Спартака проводит аукцион,где можно приобрести ту памятную футболку с того памятного матча.,причем деньги пойдут на благотворительность.Да и во все века соболь в цене,а наш Соболь вооще с Большой Буквы!
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Кирилл Романьков
Ответ Sivtsevv1991
и че они теперь его в рамочке хранить должны да
Если ты болельщик, то не продашь футболку игрока любимого клуба с плеч. Почему-то у многих игроков шкафы с майками их соперников, и никто ничего не выкидывает. Не у всех менталитет барыг
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