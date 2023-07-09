Спартак ТВ
Блог

«Спартак» сделал предложение по трансферу игрока сборной Нигерии

Клубы Клубы
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Московский «Спартак» сделал французскому «Нанту» предложение по трансферу вингера сборной Нигерии Мойзеса Симона, сообщает Own Goal Nigeria.

Сообщается, что с Симоном связывался нигерийский агент из уважаемой в футбольной сфере в Восточной Европе организации. Так, с помощью этого агентства была оформлена сделка по переходу вратаря молодежной сборной Нигерии Чиджоке Аниагбосо в украинский клуб «Полесье».

Игрок склоняется к уходу из стана «канареек», у него остался год по контракту с клубом.

Помимо «Спартака» 27-летний Симон рассматривает и другие варианты продолжения карьеры, так как хотел бы остаться во Франции. Сообщается, что к нему проявляют интерес «Ницца» и «Лилль».

В сезоне-2022/2023 Симон провёл 46 матчей за «Нант», забив пять мячей и отдав четыре голевые передачи.

В прошедшем сезоне Лиги 1 «канарейки» заняли 16-е место. У Симона 58 матчей и восемь голов за сборную Нигерии. Он принимал участие в матчах Кубка африканских наций — 2022.

Источник

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Семён Мойзес - Витя Мозес. Пойдёт😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Ну, не знаю. Мне кажется вингера нужно помоложе искать. Уже есть возрастные Промес и Бальде. Больше нужен центральный нападающий вместо Шамара. Тот же Медина может играть вингера, да и Зиньковский.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий