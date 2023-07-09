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Евгений Ловчев: «Главное — доверие тренера, Абаскаль будет ставить Медину»

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Бывший футболист Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Медина — игрок хороший, и я так понимаю, что Абаскалю он нужен, он за этот переход. Парень техничный, в том футболе, в который играет «Спартак», он сгодится — с мячом хорош, с пасом, есть завершение.

Главное все же — доверие тренера, Абаскаль будет его ставить. Как понимаю, «Спартак» начинает ориентироваться на рынок латиносов.

То же самое делает и «Зенит». Но если «Зенит» берет игроков, которые в итоге оказываются в РПЛ лучшими, то «Спартак» сначала взял из Парагвая Дуарте — это просто плохо, а теперь Медину — я бы не включил этого игрока в топ-10 в РПЛ», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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3 комментария

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Алексей Иванов
Ещё никто никуда не перешёл, а Ловчев уже разглагольствует кто куда и кому доверяет....
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Ильдар Фарукшин
Ещё точно не перешёл. Игрок не плохой. При Рыжим ещё добавит
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Ленид Вилькин
Ответ Алексей Иванов
Ещё никто никуда не перешёл, а Ловчев уже разглагольствует кто куда и кому доверяет....
Ловчев просто помогает за откат впарить нам Медину-вот его бы на селекцию! 😀
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