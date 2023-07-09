Бывший футболист Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Медина — игрок хороший, и я так понимаю, что Абаскалю он нужен, он за этот переход. Парень техничный, в том футболе, в который играет «Спартак», он сгодится — с мячом хорош, с пасом, есть завершение.

Главное все же — доверие тренера, Абаскаль будет его ставить. Как понимаю, «Спартак» начинает ориентироваться на рынок латиносов.

То же самое делает и «Зенит». Но если «Зенит» берет игроков, которые в итоге оказываются в РПЛ лучшими, то «Спартак» сначала взял из Парагвая Дуарте — это просто плохо, а теперь Медину — я бы не включил этого игрока в топ-10 в РПЛ», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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