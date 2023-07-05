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Ольга Смородская: «Не верю, что Санчес приедет в «Спартак», сейчас такой трансфер очень маловероятен»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Сморосдкая в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» отреагировала на слухи о возможном трансфере Давинсона Санчеса в «Спартак». Ранее информация об этом появилась в иностранных СМИ.

«Не знаю, откуда появляются такие слухи, но я не верю, что Санчес приедет в «Спартак». Такое возможно с бывшим игроком клуба чемпионата Англии, но с действующим — почти невозможно. Сейчас такой трансфер очень маловероятен.

Вопрос денег, безусловно, важен для игроков и клубов, но в нынешней ситуации иностранный клуб может попросту не захотеть совершать сделку с российской командой», — сказала Смородская.

27-летний Давинсон Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/23 колумбиец провел за «шпор» 24 матча во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника сборной Колумбии в 15 млн евро.

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3 комментария

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Александр Павлов
А я верю что смородская в доме пристарелых
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wasbornin1987
я думал, она повесилась на шарфике, которым воду вытирала
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Ленид Вилькин
А я думаю Оленька Смородская дама разумная,правда похожа на Геночку Орлова,скорей всего его сестра и так же как он ,,симпатизирует,,Спартаку и вдобавок полна недореализованных президентских амбиций 😀
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