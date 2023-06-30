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Голландский журналист: Промесу будет сложно без российского паспорта после окончания контракта

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Голландский журналист Йерун Каптейнс рассказал «РБ Спорт», что самое сложное Квинси Промеса ждет после окончания контракта. Чтобы оставаться в России, ему обязательно будет нужен российский паспорт.

Как ранее сообщалось, нападающий «Спартака» Квинси Промес был приговорен к 1,5 годам тюремного заключения за нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату. Также футболист проходит по делу о наркотрафике. «РБ Спорт» пообщался с журналистом голландского издания «Telegraaf» и узнал его мнение о ситуации.

— Несмотря на то, что Квинси осужден, у него остается возможность подать апелляцию, — рассказывает Каптейнс.

— Но все ожидают, что он останется в России, потому что как только Промес появится в Голландии, его посадят в тюрьму.

— Верите, что всю оставшуюся жизнь он проведет в России?

— Не знаю, какие у него планы. Но если он хочет оставаться на свободе, ему стоит оставаться в России или в других странах, в которых нет экстрадиции с Голландией. Полагаю, он и сам все это отлично понимает.

Но суть в том, что когда закончится его контракт со «Спартаком», ему потребуется российский паспорт, чтобы продолжить оставаться в стране. Если паспорта не будет, все, конечно, серьезно для него усложнится, – сказал Промес.

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1 комментарий

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Lisnil
Так прям хочется докопаться до «сказал Промес», ужас
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